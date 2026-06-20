¡Cuidado! Alertan por apps falsas para ver el Mundial 2026 y robar datos

| 11:00 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV
Foto: Cuartoscuro.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) emitieron una alerta por el uso de aplicaciones falsas que ofrecen transmisiones gratuitas de partidos del Mundial 2026 y que pueden ser utilizadas para cometer fraudes digitales, instalar software malicioso y realizar robo de datos personales.

Apps falsas del Mundial 2026 pueden instalar software malicioso

Las autoridades señalaron que los grandes eventos deportivos generan una alta demanda de acceso a transmisiones por televisión y plataformas digitales, situación que es aprovechada por ciberdelincuentes para crear apps falsas para ver partidos del Mundial 2026 y sitios fraudulentos.

Estas aplicaciones suelen ofrecer acceso gratuito a encuentros en vivo, pero su objetivo puede ser instalar programas maliciosos en dispositivos móviles. Para aparentar legitimidad, algunas imitan logotipos, nombres y elementos visuales relacionados con plataformas oficiales.

Una vez instaladas, estas aplicaciones pueden solicitar permisos que no corresponden con su función, como acceso a contactos, archivos, cámara, micrófono o herramientas del sistema. Esto puede permitir que terceros obtengan información privada o controlen determinadas funciones del dispositivo.

De acuerdo con las autoridades, estas plataformas pueden utilizar herramientas para obtener credenciales bancarias, monitorear la actividad del celular o integrar los equipos afectados a redes utilizadas para actividades ilícitas.

Recomendaciones para evitar fraudes digitales durante el Mundial 2026

La SSPC y la Policía Cibernética indicaron que las aplicaciones fraudulentas pueden difundirse mediante enlaces compartidos en redes sociales, mensajes SMS, servicios de mensajería instantánea, páginas web no verificadas o tiendas de aplicaciones no oficiales.

Para reducir los riesgos de fraudes por apps falsas, las autoridades recomendaron:

  • Descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales.
  • Evitar ingresar a enlaces enviados por terceros o sitios sin verificar.
  • Revisar la autenticidad del desarrollador, calificaciones y comentarios antes de instalar una aplicación.
  • Desconfiar de plataformas que prometan transmisiones exclusivas o de paga de manera gratuita.
  • No otorgar permisos innecesarios relacionados con contactos, cámara, micrófono o archivos personales.
  • Mantener actualizado el sistema operativo de los dispositivos.
  • Utilizar herramientas de seguridad para detectar posibles amenazas.
  • No ingresar datos personales, bancarios o contraseñas en plataformas sospechosas.
  • Evitar descargar archivos enviados mediante redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Las autoridades señalaron que la prevención es una medida para proteger la información personal y evitar incidentes relacionados con ciberdelitos durante el Mundial 2026.

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