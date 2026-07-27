Balacera en Plaza de Santo Domingo deja un muerto y dos heridos en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Agresores huyeron por calles del Centro Histórico de CDMX. Foto: Cuartoscuro

Una balacera en la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, dejó un hombre muerto y dos personas heridas la tarde de este lunes. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las víctimas fueron atacadas de forma directa por sujetos que viajaban en motocicleta y que escaparon tras los disparos.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Belisario Domínguez y República de Brasil, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Policías y cuerpos de emergencia acudieron al lugar, donde encontraron a tres personas con lesiones por arma de fuego.

#ÚLTIMAHORA 🚨I Una balacera registrada en la Plaza Santo Domingo, en el Centro Histórico de Ciudad de México, dejó una persona sin vida y dos más heridas.



🔴De acuerdo con los primeros reportes, tres hombres fueron atacados a balazos. Uno murió en el lugar, mientras que los… pic.twitter.com/yuTg2R91iY — Josue Aguilar (@josuealeexis) July 27, 2026

Ataque directo dejó un fallecido

La SSC informó que un hombre de 42 años murió a consecuencia de las heridas provocadas por los disparos.

Además, dos personas de 39 años resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer su estado de salud.

Buscan a motociclistas señalados como responsables

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores viajaban a bordo de una motocicleta desde la que realizaron el ataque.

Tras la agresión, los presuntos responsables huyeron del lugar, por lo que la SSC implementó un seguimiento mediante cámaras de videovigilancia para tratar de ubicarlos.

Continúan las investigaciones

La zona fue acordonada por elementos policiacos mientras peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes.

La SSC informó que se mantiene un cerco virtual para rastrear a los ocupantes de la motocicleta señalados como posibles responsables de la balacera.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.