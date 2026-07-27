Adiós a la licencia permanente en CDMX; conoce cuándo vence el plazo para tramitarla

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El programa de licencia permamente acaba en 2026. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El programa para tramitar la licencia permanente en la Ciudad de México (CDMX) concluirá el 31 de diciembre de 2026, por lo que a partir de 2027 el trámite dejará de estar disponible, informó el secretario de Administración y Finanzas capitalino, Juan Pablo De Botton.

Durante la conferencia de prensa encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para aprovechar los últimos meses de vigencia del programa.

“Lo que queremos mencionar es que este plan sigue vigente en 2026, pero ya comenzamos a decirle adiós a este programa de la licencia permanente porque va a quedar vigente este año y estamos en los últimos meses, por eso invitamos a la ciudadanía a tramitarla. Tenemos previsto el registro solamente este año de vigencia”, señaló.

https://t.co/ayKJfjYdQo — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) July 27, 2026

¿Por qué se va el programa de licencia permanente?

Al ser cuestionado sobre por qué el programa dejará de operar en 2027, De Botton explicó que la licencia permanente fue concebida como un esquema con vigencia definida y que los recursos obtenidos han representado un ingreso extraordinario destinado al transporte público.

“Hemos sido muy responsables respecto al tema de la licencia permanente en cuanto a su manejo financiero. Nosotros reconocemos que es un ingreso extraordinario y al mismo tiempo un beneficio doble para la gente: por un lado, la posibilidad de tener una licencia permanente que les permita no tener que realizar el trámite; por otro lado, los recursos son utilizados para transporte público”, afirmó.

El secretario destacó que el programa ha tenido una alta aceptación entre la población, con más de 2 millones de licencias permanentes emitidas, y reiteró que permanecerá vigente únicamente hasta el 31 de diciembre de 2026.

“Como todo ciclo vamos a cerrar el ciclo con la misión cumplida. Nosotros recomendamos anticiparse, que la gente pueda ir a sacar su licencia permanente en caso de que no lo haya hecho”, agregó.

En la misma conferencia también se anunció la extensión del Programa de Regularización con Beneficios Fiscales hasta septiembre de 2026, con el objetivo de que la ciudadanía pueda regularizar sus contribuciones tributarias.

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