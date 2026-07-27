UNAM instala comisión para revisar examen y resultados de admisión 2026

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UNAM instala comisión para analizar examen de ingreso 2026. Foto: Gaceta UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instaló la Comisión Técnica para la revisión del procedimiento del examen y los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, luego de las irregularidades detectadas en el proceso de admisión, entre ellas el incremento atípico en los puntajes mínimos de ingreso y el elevado número de aspirantes con calificación perfecta, situaciones que actualmente son investigadas por la institución.

Durante la instalación de la Comisión, el rector Leonardo Lomelí Venegas entregó a sus integrantes el informe técnico elaborado por las áreas responsables del proceso de ingreso y les solicitó realizar una revisión exhaustiva para esclarecer lo ocurrido.

El rector Leonardo Lomelí de la @UNAM_MX habla sobre el tema del examen: pic.twitter.com/9Q2HlAptwG — Laura Toribio (@LauraToribio2) July 27, 2026

Rector pide esclarecer lo ocurrido y dar certeza a los aspirantes

El rector señaló que la Comisión tendrá plena libertad para solicitar información adicional y convocar a funcionarios involucrados en el proceso de admisión.

“Siéntanse en la absoluta libertad de pedir la información adicional que consideren necesaria; así como de convocar a las y/o los funcionarios involucrados que consideren que deben aportar mayor información, así como en libertad de solicitar información sobre los procedimientos que se llevaron a cabo”. señaló Lomeló.

Lomelí afirmó que la Universidad busca explicar con claridad qué ocurrió durante el proceso de selección y garantizar que el acceso a la educación superior se mantenga bajo principios de equidad.

“Todas las opciones están sobre la mesa, ninguna está descartada. La Universidad está interesada, en primer lugar, en esclarecer lo que ocurrió, en explicarle de manera clara a la sociedad qué pasó y por qué pasó, buscar la mejor forma de garantizar el acceso equitativo de las y los aspirantes a la educación superior que imparte la UNAM y, también, extraer lecciones útiles, no sólo para la Universidad, sino para el conjunto de las instituciones de educación superior”.

La UNAM busca proteger a quienes presentaron el examen de manera regular

El rector subrayó que la institución no permitirá que quienes presuntamente obtuvieron ventajas indebidas afecten a quienes realizaron el examen conforme a las reglas establecidas.

“No podemos permitir que el acceso a la Universidad se vea afectado por aquellos aspirantes que pudieron tener algún tipo de ayuda, en perjuicio de las y los aspirantes que estudiaron, se prepararon y buscaron en el examen de ingreso la oportunidad de acceder a la educación superior”.

Asimismo, pidió que la Comisión presente resultados en los próximos días para brindar certidumbre a los miles de aspirantes que permanecen a la espera de una resolución.

¿Quiénes integran la Comisión Técnica?

La Comisión quedó conformada por 16 especialistas en áreas como educación, matemáticas, derecho, estadística, tecnologías de la información, inteligencia artificial y evaluación educativa.

Los integrantes son:

Eduardo Bárzana García , presidente de la Comisión Técnica

, presidente de la Comisión Técnica Joaquín Narro Lobo , secretario técnico

, secretario técnico Carlos Arámburo de la Hoz

Eduardo Backhoff Escudero

Héctor Benítez Pérez

Alejandro Frank Hoeflich

María Soledad Funes Argüello

Ruth Selene Fuentes García

Alma Maldonado Maldonado

Ramsés Humberto Mena Chávez

Pablo Pruneda Gross

Lucía Guadalupe Monroy Cazorla

Alejandro Pisanty Baruch

Juan José Rivaud Gallardo

Roberto Rodríguez Gómez

Elisa Speckman Guerra

Entre ellos se encuentran investigadores eméritos de la UNAM, especialistas en evaluación educativa, expertos en inteligencia artificial, matemáticos, actuarios, abogados y exfuncionarios del Ceneval, quienes revisarán tanto el procedimiento aplicado durante el examen como los resultados obtenidos por los aspirantes.

¿Qué revisará la Comisión?

La Comisión Técnica analizará de manera integral el procedimiento del examen de ingreso y los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, con el objetivo de determinar qué ocurrió durante el proceso, emitir recomendaciones y establecer una ruta que permita garantizar la transparencia y equidad en futuras evaluaciones, mientras las investigaciones y el posible deslinde de responsabilidades continúan por parte de la Universidad.

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