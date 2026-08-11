Sindicato Mexicano de Electricistas encabeza las movilizaciones en CDMX este 11 de agosto

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Movilizaciones en CDMX este martes 11 de agosto. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 11 de agosto de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este martes 11 de agosto, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/5xgiOTDB9g — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 11, 2026

En total, están previstas:

3 marchas

12 concentraciones

2 citas agendadas

3 rodadas ciclistas

12 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marchas previstas

Sindicato Mexicano de Electricistas — 08:00 horas

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Puntos de salida: Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, Antonio Caso 45, colonia Tabacalera . Edificio corporativo de la Comisión Federal de Electricidad, Paseo de la Reforma 164, colonia Juárez .

Destino: Zócalo capitalino.

Zócalo capitalino. Demanda: Reinstalación laboral de trabajadores del SME; defensa de derechos de jubilados de Luz y Fuerza del Centro; renacionalización de la industria eléctrica y reconocimiento de la electricidad como derecho humano.

Reinstalación laboral de trabajadores del SME; defensa de derechos de jubilados de Luz y Fuerza del Centro; renacionalización de la industria eléctrica y reconocimiento de la electricidad como derecho humano. Aforo estimado: 1,500 personas.

1,500 personas. Impacto esperado: afectaciones en el corredor Reforma-Juárez-Centro Histórico, además de posibles cierres conforme avance la movilización. El reporte vial de esta mañana también ubica esta marcha entre las principales afectaciones de Cuauhtémoc.

Jubilados y pensionados de Nómina 5 y Lista de Raya — 09:30 horas

Alcaldía: Benito Juárez.

Benito Juárez. Concentración: Estación Xola de la Línea 2 del Metro , en Calzada de Tlalpan y Toledo, colonia Álamos.

Estación , en Calzada de Tlalpan y Toledo, colonia Álamos. Destino: Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya, Castilla 186 , colonia Álamos.

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya, , colonia Álamos. Demanda: Pago de adeudos, devolución de expedientes de vivienda y reconocimiento de una pensión justa.

Pago de adeudos, devolución de expedientes de vivienda y reconocimiento de una pensión justa. Aforo: 60 personas.

60 personas. La movilización podría generar afectaciones locales sobre Calzada de Tlalpan y calles de la colonia Álamos.

Amigos del Refugio Franciscano — 12:00 horas

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Punto de reunión: Alameda Central.

Alameda Central. Destino: Zócalo capitalino.

Zócalo capitalino. Demanda: Devolución de perros y gatos retirados del refugio durante un operativo y atención adecuada para los animales bajo resguardo gubernamental.

Devolución de perros y gatos retirados del refugio durante un operativo y atención adecuada para los animales bajo resguardo gubernamental. Aforo estimado: 50 personas.

Concentraciones y bloqueos desde las 10:00 horas

Benito Juárez

STUNAM — 10:00 horas Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Av. Insurgentes Sur 795, colonia Nápoles . Demanda de 20% de aumento salarial , revisión contractual y respeto a derechos laborales. Aforo: 1,200. Insurgentes Sur podría presentar complicaciones importantes.

Trabajadores afectados por créditos FOVISSSTE — 10:00 horas Oficinas centrales de la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE, Cda. Miguel Noreña 28, San José Insurgentes . Exigen modificaciones al esquema de pago de créditos hipotecarios. Aforo: 150. Se prevé afectación local en Miguel Noreña.

Plataforma 4:20 — 12:00 horas Uno de sus puntos se ubica en Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente . Realizarán jornada de recolección de firmas y difusión de derechos relacionados con el cannabis. Aforo: 45.

Movimiento de Regeneración Sindical — durante el día Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México-Coyoacán 259, colonia General Anaya . Recolección de firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aforo: 30. El punto también aparece en el reporte vial como posible bloqueo durante el día.



Cuauhtémoc

Comunidad Otomí y Mazahua — durante el día Zócalo, Plaza de la Constitución . Solicitan ejercer el comercio informal dentro de instalaciones del Metro. Aforo: 50.

Habitantes del municipio de Ecatepec — 11:00 horas Ángel de la Independencia , Paseo de la Reforma y Florencia. Exigen solución al problema de abasto de agua y el cumplimiento de resoluciones judiciales. Aforo: 150. La zona de Reforma podría presentar afectaciones desde las 11:00 horas.

Plataforma 4:20 — 12:00 horas Monumento a la Madre , en la zona de Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín. Actividades informativas sobre derechos y cannabis. Aforo: 45.

Vecinos de Roma Norte — 20:30 horas Foro Indie Rocks!, Zacatecas 39, colonia Roma Norte . Solicitan revisión de permisos e impactos ambientales y sonoros relacionados con establecimientos y eventos de la zona. Aforo: 35. La vialidad podría complicarse durante la noche.



Gustavo A. Madero

Colectiva Las Tonantzin — 10:00 horas Coordinación Territorial Gustavo A. Madero 4, 5 de Febrero y Vicente Villada, Aragón la Villa . Exigen avances en investigaciones, transparencia y debido proceso. Aforo: 30. Se prevé afectación local en el cruce.



Venustiano Carranza

Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre — durante el día Sede de la alcaldía, Av. Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena . Denuncian presunta extorsión por parte de elementos de seguridad ciudadana. Aforo: 40.

También está contemplado un punto de concentración de la Coordinadora Espartaco en Fray Servando Teresa de Mier y Francisco del Paso y Troncoso.

Iztapalapa, Iztacalco y Álvaro Obregón

La Coordinadora Espartaco Ciudad de México contempla concentraciones simultáneas a las 10:00 horas:

Iztapalapa: Eje 3 Oriente/Av. 5 y Av. Agustín Yáñez, Granjas San Antonio.

Eje 3 Oriente/Av. 5 y Av. Agustín Yáñez, Granjas San Antonio. Iztapalapa: estación Peñón Viejo de la Línea A, Calzada General Ignacio Zaragoza, Santa Martha Acatitla Sur.

estación Peñón Viejo de la Línea A, Calzada General Ignacio Zaragoza, Santa Martha Acatitla Sur. Iztacalco: Río Churubusco y Plutarco Elías Calles, Bramadero Ramos Millán.

Río Churubusco y Plutarco Elías Calles, Bramadero Ramos Millán. Álvaro Obregón: Vasco de Quiroga y Magnolia, Santa Fe.

Vasco de Quiroga y Magnolia, Santa Fe. Venustiano Carranza: Fray Servando Teresa de Mier y Francisco del Paso y Troncoso, Jardín Balbuena.

Fray Servando Teresa de Mier y Francisco del Paso y Troncoso, Jardín Balbuena. Aforo conjunto estimado: 200 personas.

El reporte vial confirma posibles afectaciones en Zaragoza, Eje 3 Oriente, Río Churubusco y Vasco de Quiroga.

Álvaro Obregón — 11:00 horas

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Docentes y Administrativos de la Universidad de la Salud de la Ciudad de México se concentrará en:

Monumento a Vasco de Quiroga .

. Vasco de Quiroga y Cda. de Pólvora, colonia Santa Fe.

Solicitan audiencia con la Jefatura de Gobierno y atención a demandas salariales y laborales.

Aforo: 50.

El cruce de Vasco de Quiroga con Magnolia y posteriormente con Cda. de Pólvora figura entre los puntos con posible afectación.

Magdalena Contreras — 11:00 horas

La Asamblea por el Común y contra la Guerra contempla una concentración en:

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sede “Lanz Galera”.

Periférico Sur 3469, colonia San Jerónimo Lídice.

Demandan esclarecimiento y justicia por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, entre otros planteamientos.

Aforo: 60.

60. Puede haber afectaciones sobre Periférico Sur.

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