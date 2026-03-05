8M: mitos del amor romántico y la sexualidad que alimentan la violencia de género

GENERANDO AUDIO...

El amor y la sexualidad no son como los pintan. Foto: Jennifer Turrubiartes

Los mitos sobre el amor romántico y la sexualidad pueden perpetúar la desigualdad y la violencia machista contra las mujeres, explicó Úrsula, activista y embajadora de Joyclub, plataforma enfocada en educación sexual. En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la especialista enfatizó en la necesidad de romper paradigmas para generar relaciones saludables y realistas.

“No vivimos en una sociedad que permita plenamente lo erótico o ideas de amor centradas en el placer femenino; vivimos en un sistema que constantemente dice qué hacer con nuestro cuerpo”, señaló Úrsula. Y describió algunas de las creencias más comunes que persisten actualmente.

¿Cuáles son los principales mitos que existen sobre el amor y la sexualidad en las mujeres?

Foto: Gettyimages

“El amor implica sacrificio”

Por años la idea de que amar es sinónimo de aguantar, ceder siempre o dejar de lado las propias necesidades está profundamente arraigada.

Sin embargo, tanto la activista como el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) advirtieron que el amor no debería construirse desde la renuncia constante. Ya que cuando una persona sacrifica su bienestar emocional, deseos o límites para sostener una relación, puede generarse desgaste, resentimiento y dinámicas desiguales.

“Existe tu media naranja”

El concepto de que hay una única persona destinada para cada quien puede parecer romántico, pero también puede fomentar dependencia emocional, miedo a la soledad y el deseo de querer conocer más personas.

De acuerdo con análisis publicados por la gaceta del CCH en 2025, esta idea limita la comprensión de las relaciones sexoafectivas, ya que coloca a la pareja como única fuente de validación y plenitud.

“Los celos son una prueba de amor”

Uno de los mitos más normalizados es que sentir celos demuestra interés o intensidad emocional.

No obstante, Úrsula advirtió que asociar celos con amor puede justificar conductas posesivas y controladoras. Revisar el celular, exigir explicaciones constantes o limitar amistades no son expresiones de cariño, sino señales de inseguridad o necesidad de control.

Para la embajadora de Joyclub, el amor no debería basarse en la vigilancia, sino en la confianza.

Foto: Getty Images

“Las mujeres no tienen deseo, este es secundario y derivado de la pareja”

Históricamente, la sexualidad femenina ha sido invisibilizada o subordinada al deseo masculino, creyendo incluso que esta no existe.

Creer que el deseo de la mujer es menos importante, más complicado o que debe adaptarse al ritmo de la pareja puede generar insatisfacción y desconexión. Ante ello, la también activista invita a explorar el deseo desde ambas perspectivas y reconocer el valor de las necesidades sexuales femeninas, así como respetarlas.

“Solo se debe tener sexo cuando la pareja tiene ganas”

Esta idea deriva de la anterior y puede reforzar dinámicas en las que una persona prioriza constantemente el deseo del otro, dejando de lado su propio consentimiento o disposición. El consentimiento debe ser claro, libre y entusiasta.

Tener una relación no implica obligación sexual.

“Para que el sexo sea bueno debe haber amor”

De acuerdo con la especialista en temas sexuales, si bien el vínculo emocional puede enriquecer la experiencia, no es un requisito universal.

Ante ello señala que mito suele juzgar la vida sexual desde parámetros morales rígidos. Cada persona tiene derecho a decidir cómo quiere vivir su sexualidad, siempre desde el respeto, la comunicación y el consentimiento.

“Mi pareja tiene que ser el mejor sexo de mi vida”

Colocar una expectativa tan alta puede generar presión innecesaria y comparaciones constantes. La sexualidad es un proceso que se construye con diálogo, exploración y aprendizaje mutuo. No se trata de cumplir estándares irreales, sino de crear experiencias satisfactorias para ambas partes.

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

Para Úrsula, hablar de autonomía corporal, placer femenino y consentimiento también forma parte de la conversación del 8M y del Día del Amor y la Amistad.

Reconocer cómo ciertas creencias pueden influir en dinámicas desiguales permite construir relaciones más conscientes, equitativas y saludables.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.