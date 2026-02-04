Brugada pide “bajarle a la nota roja” para reducir percepción de inseguridad

GENERANDO AUDIO...

Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, pidió a los medios de comunicación “bajarle a la nota roja”, al considerar que la cobertura constante de hechos delictivos ha influido en el incremento de la percepción de inseguridad que reportó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi.

Durante la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia sobre los resultados económicos 2025, Brugada fue cuestionada por el aumento en la percepción de inseguridad en la capital y la situación en distintas alcaldías. En su respuesta, evitó atribuir el fenómeno a fallas en la política de seguridad de su administración y puso el énfasis en el papel de los medios.

“Una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad, las denuncias y cómo vamos”, afirmó la mandataria capitalina.

Brugada recordó que, de acuerdo con la propia encuesta del Inegi, más del 60% de las personas entrevistadas se informa sobre seguridad pública a través de noticieros de televisión, por lo que —dijo— la forma en que se presentan las noticias de violencia y delincuencia impacta directamente en la percepción ciudadana.

“Si estas preguntas que hace la encuesta del Inegi se hacen en un ambiente en donde todos los días los medios de comunicación hablan sobre los temas de inseguridad, la percepción que se genera en la ciudadanía, pues es esa”, sostuvo.

La jefa de Gobierno aseguró que, pese al aumento en la percepción negativa, los delitos han disminuido en las alcaldías de la Ciudad de México, y señaló que la nota roja “es lo que atrae” a las audiencias, pero también forma parte de una cultura informativa que influye en el sentimiento de inseguridad.

En ese contexto, planteó la posibilidad de un acuerdo con los medios de comunicación.

“Sería muy bueno un gran acuerdo con todos los medios de comunicación, para que le bajemos a la nota roja y creo que eso ayudaría mucho, por muchas razones”, expresó.

Brugada recordó que en 2011, durante la llamada “guerra contra el narco” del entonces presidente Felipe Calderón, más de 700 medios de comunicación firmaron el “Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia”, el cual buscaba limitar la difusión de mensajes del crimen organizado y reducir la exposición mediática de la violencia ligada al narcotráfico.

