Suspenden clases en Prepa 2 de la UNAM en Iztacalco por quema de pastizales en Neza

Suspenden clases por percepción de humo en Prepa 2 de la UNAM. Fotos: Cuartoscuro

Debido a un incendio de pastizal en Nezahualcóyotl (Neza), la Comisión Local de Seguridad informó que fueron suspendidas las clases en la Preparatoria N° 2 Erasmo Castellanos Quinto. La UNAM informó que la medida se tomó para evitar exponer a la comunidad estudiantil al humo.

La Escuela Nacional Preparatoria Plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, ubicada en la alcaldía Iztacalco, suspendió actividades académicas y administrativas este 17 de febrero de 2026 debido a la presencia de humo en la zona oriente de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con un comunicado oficial de la institución, la medida se tomó luego de que un incendio de pastizales generara columnas de humo que también alcanzaron el área donde se ubica el plantel, lo que representaba un riesgo para la comunidad escolar.

La Comisión Local de Seguridad explicó que la suspensión se aplicó como acción preventiva para evitar la exposición de estudiantes, docentes y personal administrativo a contaminantes en el aire, mientras se mantiene activa la contingencia ambiental.

La escuela pidió a la comunidad mantenerse atenta a los avisos oficiales para conocer el regreso a las actividades presenciales y seguir los protocolos de seguridad correspondientes.

Continúa la contingencia ambiental Fase I en CDMX

La suspensión ocurre en medio de la contingencia ambiental atmosférica Fase I vigente en la CDMX, la cual se mantiene por la mala calidad del aire registrada en la zona metropolitana.

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre, especialmente a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, además de reducir el uso del automóvil para disminuir emisiones contaminantes.

