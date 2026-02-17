Tras apuñalamiento de estudiante en Tláhuac, habrá vigilancia permanente en secundaria

GENERANDO AUDIO...

Cinco días después de que apuñalaran a un estudiante de secundaria en la alcaldía Tláhuac, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), anunció que se reforzará la seguridad en las inmediaciones del plantel escolar y habrá vigilancia permanente para evitar más casos similares.

Refuerzan seguridad en secundaria de Tláhuac donde apuñalaron a un estudiante

La semana pasada, en la escuela Secundaria Número 324, ubicada en la alcaldía Tláhuac, ocurrió la agresión a un estudiante con un objeto punzocortante. Al respecto, Clara Brugada mencionó que desplegará un equipo de la Secretaría de Participación Ciudadana que estará todo el día cuidando las afueras del plantel.

La jefa de Gobierno añadió que en el interior del plantel escolar también se trabajará para prevenir las agresiones entre estudiantes, ya que se activará un programa de atención a la salud mental y emocional, en el cual participarán elementos de Seguridad Ciudadana, Participación Ciudadana y Secretaría de Salud.

Sobre el estado de salud del estudiante herido, la directora general del Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones comentó que el alumno se encuentra hospitalizado y progresa de manera favorable.

Bertha Alcalde Luján, fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, mencionó que ya hay una judicialización del caso y el joven agresor fue vinculado a proceso; actualmente se encuentra en internamiento preventivo y no se han encontrado vínculos con un grupo criminal.

