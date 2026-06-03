Cae estructura de puente peatonal en Terminal 1 del AICM; reportan una automovilista afectada

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Obras en el AICM. Foto: Cuartoscuro

Una estructura instalada en uno de los puentes peatonales ubicados sobre la avenida Capitán Carlos León, en una de las salidas vehiculares de la Terminal 1, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se desprendió la tarde de este martes, provocando daños a un vehículo.

De acuerdo con información difundida por la administración aeroportuaria, una automovilista resultó afectada tras el incidente ocurrido en una de las vialidades de acceso y salida de la terminal aérea.

Servicios médicos atendieron la emergencia

El AICM informó que, tras el desprendimiento de la estructura, una techumbre, personal médico del aeropuerto acudió de manera inmediata para brindar atención a la persona involucrada.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre el estado de salud de la conductora ni sobre la magnitud de los daños ocasionados.

La administración aeroportuaria señaló que se realizará la investigación correspondiente para determinar las causas que originaron el desprendimiento de la techumbre y deslindar responsabilidades.