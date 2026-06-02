Poder Judicial de CDMX declara inhábil el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial; argumenta afectación en la movilidad

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Poder Judicial de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

El Poder Judicial de la Ciudad de México declaró día inhábil el 11 de junio, fecha de la inauguración del Mundial 2026. A través de un documento emitido por el organismo, se confirmó que se detendrán las actividades en órganos jurisdiccionales, áreas administrativas y de apoyo judicial del Poder Judicial.

“Se declaró inhábil el día once de junio de dos mil veintiséis para los órganos jurisdiccionales, áreas administrativas y de apoyo judicial de este Poder Judicial”. Detalla el documento

La justicia puede esperar, el fútbol mundial no.



Así la lógica del Poder Judicial de la CDMX, que declara inhábil el 11 de junio.



Ese día se inaugura el Mundial de Fútbol. pic.twitter.com/yAYknX3hyK — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) June 2, 2026

La autoridad judicial precisó que durante el 11 de junio no correrán plazos ni términos procesales o administrativos.

Autoridades explicaron que la suspensión de actividades obedece a que, por la inauguración del Mundial 2026, podría verse afectada la movilidad en la Ciudad de México e impactar en el acceso oportuno de usuarios, abogados, trabajadores y público en general a las instalaciones judiciales.

“Afectaciones extraordinarias que dicho evento podría generar en la movilidad urbana, los tiempos de traslado y el acceso a diversas zonas de la capital. Se informa que tales circunstancias podrían incidir en el acceso oportuno de las personas usuarias a los servicios que presta el Poder Judicial de la Ciudad de México, así como en el desarrollo ordinario de las actividades institucionales”. Poder Judicial de la CDMX

Aunque el Poder Judicial de la Ciudad de México no es el único que parará actividades en el marco de la inauguración del mundial, pues también las escuelas de la capital del país anunciaron el alto de sus actividades.

¿Qué pasará con audiencias y trámites programados?

El acuerdo establece que las actuaciones, audiencias y diligencias previstas para ese día deberán ser reprogramadas por las personas titulares de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas, conforme a sus agendas de trabajo.

“En el entendido de que las actuaciones, audiencias o diligencias que se encuentren programadas para el día 11 de junio del año en curso deberán ser reprogramadas, a la brevedad posible, por las personas titulares de los órganos jurisdiccionales, áreas administrativas y de apoyo judicial de este Poder Judicial, conforme a la agenda que se lleve para tal efecto”.

Asimismo, se aclaró que la suspensión no aplicará para asuntos urgentes, servicios de guardia o procedimientos que, por disposición legal o determinación judicial, no puedan diferirse.

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