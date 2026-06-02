CNTE amplía bloqueos en CDMX; cierran Circuito Interior y derriban estatuas del Mundial en Reforma

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La CNTE bloquea importantes vialidades en la CDMX. Fotos: Cuartoscuro / cortesía

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantuvo este martes bloqueos en distintos puntos de la Ciudad de México, mientras una comisión de maestros participaba en una mesa de diálogo con autoridades federales en la Secretaría de Gobernación (Segob).

Las movilizaciones afectaron vialidades clave como Paseo de la Reforma, Circuito Interior e Insurgentes, además de generar complicaciones en el Centro Histórico.

Los manifestantes derribaron estatuas del Mundial que se encontraban en Reforma, además de que quemaron playeras alusivas a esta justa deportiva.

Al menos tres de las estatuas alusivas al Mundial, así como un balón y camisetas, fueron quemadas por los maestros, quienes mantienen su bloqueo en Paseo de la Reforma.

Las protestas ocurren en el segundo día del paro nacional convocado por la organización magisterial, que exige la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la Reforma Educativa de 2009 y mejores condiciones laborales.

Reforma y Circuito Interior, entre las vialidades afectadas

Uno de los puntos con mayores afectaciones se registró sobre Paseo de la Reforma, entre Circuito Interior y Violeta, donde manifestantes cerraron la circulación en ambos sentidos.

Además, la CNTE mantuvo bloqueos en el cruce de Reforma e Insurgentes y en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

Los bloqueos de la CNTE se mantenían este martes 2 de junio en:

Circuito Interior, a la altura del Bosque de Chapultepec (la circulación fue reabierta alrededor de las 3 de la tarde)

Paseo de la Reforma, a la altura de avenida Juárez

Avenida Insurgentes, a la altura de su cruce con Reforma

Abraham González, frente a la Secretaría de Gobernación

Ante esta situación, autoridades de tránsito recomendaron utilizar como alternativas viales:

Avenida Chapultepec

Viaducto

Eje 2 Norte

Eje 2 Sur

🗣️🗯️ Protesta de integrantes de la #CNTE se mantiene en Circuito Interior y Reforma 🪧



📹: Luis Alfaro#Noticias #CDMX pic.twitter.com/ZjOE20iiZA — POSTA CDMX (@POSTACDMX) June 2, 2026

Protestas también impactan al Centro Histórico

Las movilizaciones no sólo afectaron la circulación vehicular. En el Centro Histórico también se registraron consecuencias derivadas del plantón que la CNTE mantiene en calles cercanas al Congreso capitalino.

El Museo Nacional de Arte (MUNAL) informó el cierre de sus instalaciones hasta nuevo aviso, mientras que el Congreso de la Ciudad de México trasladó a otra sede la realización de su periodo extraordinario de sesiones.

Continúa diálogo entre CNTE y Gobierno federal

Mientras los bloqueos continuaban en las calles, una comisión de integrantes de la Coordinadora acudió a una reunión con autoridades federales en la Secretaría de Gobernación.

La mesa de diálogo es encabezada por la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

Las negociaciones se desarrollan un día después de los enfrentamientos registrados durante las movilizaciones del lunes.

Sheinbaum habla sobre los disturbios del lunes

Durante su conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a los hechos ocurridos en la jornada anterior y aseguró que hubo actos de provocación durante las manifestaciones.

La mandataria consideró que las personas que generaron los disturbios no formaban parte del magisterio que participa en las movilizaciones.

Por ahora, la CNTE mantiene sus protestas y bloqueos en la capital del país mientras continúan las conversaciones con el Gobierno federal.

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