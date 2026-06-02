Bloqueos de la CNTE cuestan más de 40 mdp diarios, acusan empresarios del Centro Histórico

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Los bloqueos realizados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el primer cuadro de la Ciudad de México (CDMX) generan pérdidas superiores a 40 millones de pesos (mdp) diarios, informó Sergio Shubich, integrante de la Mesa de Empresarios del Centro Histórico.

Shubich señaló en entrevista para “A las nueve en Uno” que no está en contra de las manifestaciones sociales; sin embargo, consideró que los comerciantes requieren mayor apoyo por parte de las autoridades capitalinas, ya que son uno de los sectores más afectados por este tipo de movilizaciones.

“Siempre estamos afectados. Nosotros estamos en la mejor disposición de apoyar al Gobierno mientras nos apoye, llegar siempre a un punto medio, pero también queremos que al comerciante del Centro Histórico se le vea como un aliado, no como, tristemente, y no quiero usar la palabra enemigo, pero así es”, expresó.

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