Espectacular cae sobre camioneta en Interlomas y deja un muerto; así fue el momento

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Espectacular cae sobre camioneta en Interlomas. Foto: Fernando Cruz.

Un anuncio espectacular cayó este viernes 14 de agosto sobre una camioneta que circulaba frente a Paseo Interlomas, en Huixquilucan, Estado de México (Edomex), por lo que se reporta un muerto. El accidente provocó una intensa movilización de servicios de emergencia y afectaciones viales en la zona.

¿Dónde cayó el espectacular en Interlomas?

El accidente ocurrió sobre Bulevar Interlomas, frente al centro comercial Paseo Interlomas. Tras el desplome de la estructura, autoridades y cuerpos de emergencia acudieron al lugar para atender la situación y realizar las labores correspondientes.

Se reporta una persona muerta tras caída del anuncio

El fatal accidente frente al centro comercial Paseo Interlomas, en Huixquilucan, Estado de México, dejó como saldo una mujer fallecida.

Al sitio acudieron paramédicos del municipio, quienes intentaron auxiliar a la conductora, pero confirmaron que ya había fallecido.

Trabajadores de la construcción que realizaban labores de repavimentación lograron ponerse a salvo.

Accidente en Interlomas provoca caos vial

La caída del espectacular también generó una importante afectación al tránsito. El C5 del Estado de México reportó un asentamiento vehicular de aproximadamente 2 kilómetros en la vialidad de la Barranca, en Paseo Interlomas, debido al percance.

Video: así fue la caída del espectacular

En redes sociales comenzó a circular el video del momento del accidente ocurrido frente a Paseo Interlomas, mientras autoridades trabajan en la zona para atender la emergencia y retirar la estructura.

⚠️ #ReporteVial | #Huixquilucan



Se registra asentamiento vehicular de aprox. 2 km, en vialidad de la Barranca, en Paseo Interlomas, municipio de Huixquilucan, derivado de un percance vehicular.



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✅Reduce tu velocidad.

✅Respeta las indicaciones de tránsito.… pic.twitter.com/Iodj1h5JsT — C5 Estado de México (@C5Edomex) August 14, 2026

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