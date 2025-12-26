“¿No me vas a ayudar?”: taxista que volcó en San Antonio Abad decía que tenía insectos en el cuerpo

GENERANDO AUDIO...

En CDMX, murió un taxista en San Antonio Abad. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la Ciudad de México (CDMX), el día de ayer, un taxista perdió la vida tras volcar su unidad cerca de una zona de construcción en San Antonio Abad; sin embargo, se reveló un video en donde el conductor pidió ayuda y aseguró tener insectos en el cuerpo.

Video del taxista en CDMX

El video lo compartieron diversos usuarios, como @HalconOnce, y se aprecia al taxista sin playera, al parecer sacudiéndose los insectos.

“Ayúdame, wey. ¿No me vas a ayudar?”, dijo el taxista a otro hombre, el cual le comentó que no tenía nada. El conductor cerró la conversación con: “ya valí ve…”.

https://twitter.com/halcononce/status/2004410216356724912?s=46&t=OpIxgjZVMB6QoPVO3_KenQ

El video se suma a otro en donde también aparece el conductor sacudiéndose los insectos. No se sabe con precisión si el taxista estaba bajo el influjo de alguna sustancia o si sufría una enfermedad mental.

Antes de las 7:30 de la mañana, el taxista circuló a gran velocidad por la zona de San Antonio Abad y perdió el dominio del vehículo. El exceso de velocidad le jugó en contra, provocando que el auto volcara.

Al lugar del accidente llegaron cuerpos de emergencia, pero era demasiado tarde: el joven había perdido la vida. En el interior del taxi también iba un perrito, el cual quedó atrapado, por lo que personal de Bomberos CDMX lo rescató.

Tras el aparatoso accidente, la conversación comenzó a centrarse en el video del taxista, pues algunos usuarios de redes sociales mencionaron que estaba bajo el influjo de sustancias. Sin embargo, olvidemos que un problema de salud mental puede llegar a extenderse y ocasionar algún tipo de alteración en el comportamiento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

