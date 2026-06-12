Campamento de la CNTE, en 20 de Noviembre, comienza a reducirse

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Campamento de la CNTE. Foto: Julio Sánchez

El campamento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), instalado sobre la calle 20 de Noviembre, en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), comenzó a mostrar espacios vacíos luego de que en días pasados permaneciera completamente ocupado por casas de campaña.

Aunque la movilización magisterial continúa, el retiro de algunas tiendas de campaña ha modificado la imagen del plantón, que durante varias semanas ocupó gran parte de esta importante vialidad capitalina. Hasta el momento, la CNTE no ha informado si la reducción del campamento forma parte de un repliegue de sus manifestantes.

¿Qué pide la CNTE?

Entre sus principales exigencias se encuentran:

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 , al considerar que afectó las condiciones de jubilación de los trabajadores del Estado

, al considerar que afectó las condiciones de jubilación de los trabajadores del Estado Regreso a un sistema de pensiones solidario , en sustitución del esquema de cuentas individuales administradas por las Afores

, en sustitución del esquema de cuentas individuales administradas por las Afores Jubilación por años de servicio , sin depender de la edad: tradicionalmente han planteado 28 años para mujeres y 30 para hombres

, sin depender de la edad: tradicionalmente han planteado 28 años para mujeres y 30 para hombres Aumento salarial y mejoras en prestaciones para el magisterio

y mejoras en prestaciones para el magisterio Eliminación de mecanismos de evaluación que consideran lesivos para los derechos laborales de los docentes

que consideran lesivos para los derechos laborales de los docentes Mayor presupuesto para educación pública y atención a diversas demandas estatales y regionales de sus secciones sindicales

Las protestas recientes en la Ciudad de México, incluidos plantones, marchas y bloqueos, se han centrado principalmente en la exigencia de cambios al sistema de pensiones y en la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, tema que consideran prioritario en sus negociaciones con el Gobierno federal.

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