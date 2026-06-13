Camión provoca carambola en Santa Fe; deja ocho vehículos dañados y, al menos, un herido

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Carambola afecta 8 vehículos. Foto: X @Bomberos_Cdmx

Un camión causó una carambola en la colonia Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México, confirmó el Jefe Vulcano Cova. A través de su cuenta oficial de X, detalló que se vieron involucrados, al menos, 8 vehículos y una persona herida.

Carambola en Santa Fe deja daños y una persona herida

De acuerdo con el Jefe Vulcano Cova, el camión impactó 8 vehículos particulares. Sin dar mayores detalles, confirmó que dentro del saldo también hay una persona herida a la que se canaliza para su atención médica.

“Atendemos el choque de un camión contra ocho vehículos particulares en la Colonia Santa Fe, Alcaldía Cuajimalpa. Al momento, informo que, derivado del incidente, una persona resultó lesionada y se canaliza para recibir atención médica”, Escribió el Jefe Vulcano Cova

Atendemos el choque de un camión contra ocho vehículos particulares en la Colonia Santa Fe, Alcaldía Cuajimalpa. #AlMomento, informo que, derivado del incidente, una persona resultó lesionada y se canaliza para recibir atención médica. Continúo informando@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/L56Wj4IqxL — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) June 12, 2026

En las imágenes del accidente compartidas en redes sociales, se observa cómo la parte delantera del camión prensó una camioneta con la barrera de contención. Además, también se aprecia otra camioneta, en color blanco, con afectaciones en la parte trasera del conductor.

Hasta la zona, según se aprecia en la grabación también arribaron ambulancias.

Vialidad afectada por la carambola

La carambola también afectó la vialidad, pues, al menos, dos carriles permanecían cerrados, lo que redujo el paso al resto de los vehículos que circulan por la zona de Santa Fe.

¿Qué causó la carambola?

Hasta el momento, autoridades no han informado las causas que habrían ocasionado que el camión terminara impactando, al menos, 8 vehículos particulares y una persona herida confirmada.

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