Intensas lluvias inundan avenidas y hospital en Tlalpan; activan alerta en otras alcaldías de CDMX
Tlalpan y Coyoacán permanecen bajo alerta roja debido a las lluvias que ya causan afectaciones en el sur de la Ciudad de México. Las fuertes precipitaciones provocan inundaciones en varias zonas de esa parte de la capital.
A través de redes sociales comenzaron a circular imágenes de inundaciones por efecto de las lluvias. El nivel del agua, incluso, alcanzó a cubrir vehículos e impedir el paso.
Tlalpan bajo el agua por fuertes lluvias
Mediante la cuenta de XTlalpan Vecinos se compartieron imágenes de una camioneta varada sobre Calzada de Tlalpan. En la grabación se observó a una persona al interior de la unidad.
No solo avenidas importantes como la Calzada de Tlalpan sufrieron las afectaciones por la lluvia, también se registró un elevado nivel de agua en el Hospital Psiquiátrico de San Fernando, donde visitantes afirmaron estar atrapados.
Usuarios de redes sociales reportaron inundaciones en la zona de hospitales en Tlalpan.
A las inundaciones y caos en vialidades por las lluvias, se sumaron la caída de árboles en varios puntos de la capital.
Según reportes, varios árboles habrían caído en un parque la zona de Coapa.
Por su parte, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reportó un incidente en la colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez.
Doble alerta en Ciudad de Mexico
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alerta roja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del viernes en:
- Coyoacán
- Tlalpan
Mientras que la alerta amarilla se activó en:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Cuahutémoc
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Xochimilco
Lluvias afectan transporte público
En su cuenta de X, Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México también reportó afectaciones en el servicio.
Por su parte, el Sistema de Transporte Colectivo Metro activó la marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, y 8. Por lo que llamó a la población a tomar previsiones.
Brigadas de respuesta en zonas afectadas
Tras las afectaciones por la lluvia, la Secretaría de Gestión Integral del Agua reportó el despliegue de unidades en las zonas afectadas.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.