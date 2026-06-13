Intensas lluvias inundan avenidas y hospital en Tlalpan; activan alerta en otras alcaldías de CDMX

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Inundaciones en Tlalpan. Foto: Uno TV

Tlalpan y Coyoacán permanecen bajo alerta roja debido a las lluvias que ya causan afectaciones en el sur de la Ciudad de México. Las fuertes precipitaciones provocan inundaciones en varias zonas de esa parte de la capital.

A través de redes sociales comenzaron a circular imágenes de inundaciones por efecto de las lluvias. El nivel del agua, incluso, alcanzó a cubrir vehículos e impedir el paso.

Tlalpan bajo el agua por fuertes lluvias

Mediante la cuenta de XTlalpan Vecinos se compartieron imágenes de una camioneta varada sobre Calzada de Tlalpan. En la grabación se observó a una persona al interior de la unidad.

🌧️🚗 Camioneta queda varada por inundación en Calzada de Tlalpan 🚗🌧️



Una camioneta quedó atorada en una zona inundada sobre Calzada de Tlalpan, casi a la altura del parque de béisbol. pic.twitter.com/Qqnnu66D7B — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) June 12, 2026

No solo avenidas importantes como la Calzada de Tlalpan sufrieron las afectaciones por la lluvia, también se registró un elevado nivel de agua en el Hospital Psiquiátrico de San Fernando, donde visitantes afirmaron estar atrapados.

🌧️🏥🌊 GENTE ATRAPADA 🌊🏥🌧️



Gente atrapada en el Psiquiátrico de San Fernando por lluvias#ChismososDeLaZonaSur #Tlalpan #Insurgentes pic.twitter.com/fFuJhaa5ef — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) June 13, 2026

Usuarios de redes sociales reportaron inundaciones en la zona de hospitales en Tlalpan.

A las inundaciones y caos en vialidades por las lluvias, se sumaron la caída de árboles en varios puntos de la capital.

Según reportes, varios árboles habrían caído en un parque la zona de Coapa.

@TlalpanVecinos caída de árboles en parque en Coapa pic.twitter.com/429nyfVec9 — 💙Me, Myself & I 💙💫 (@vainillalatte09) June 13, 2026

Por su parte, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reportó un incidente en la colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez.

Oficiales de la #SSC realizan el acordonamiento en 5 de Febrero esquina con Soria, col. Álamos, @BJAlcaldia, por rama de árbol caída, con la finalidad de resguardar la integridad física de los transeúntes y automovilistas, servicios de emergencia acuden al lugar. @Bomberos_CDMX.… pic.twitter.com/B1aaGItcN3 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 12, 2026

Doble alerta en Ciudad de Mexico

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alerta roja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del viernes en:

Coyoacán

Tlalpan

Mientras que la alerta amarilla se activó en:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuahutémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Xochimilco

Se activa #AlertaRoja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 12/06/2026 en las demarcaciones: @Alcaldia_Coy y @TlalpanAl.



Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo… pic.twitter.com/jecZlCm2tZ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 12, 2026

Lluvias afectan transporte público

En su cuenta de X, Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México también reportó afectaciones en el servicio.

#STEInforma



Tren Ligero



Por acumulación de agua en Calz. De Tlalpan y San Juan de Dios a la altura de la estación Huipulco, se implementa servicio provisional de Tasqueña a Estadio Azteca.



Equipos de emergencia #Tlaloque se dirigen al lugar. pic.twitter.com/UBKaW4Eru7 — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) June 13, 2026

Por su parte, el Sistema de Transporte Colectivo Metro activó la marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, y 8. Por lo que llamó a la población a tomar previsiones.

#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, y 8. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones. pic.twitter.com/llhTRpLTdq — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 12, 2026

Brigadas de respuesta en zonas afectadas

Tras las afectaciones por la lluvia, la Secretaría de Gestión Integral del Agua reportó el despliegue de unidades en las zonas afectadas.

#BrigadaSEGIAGUA atiende reporte de anegación en 📍 Periférico Sur y Viaducto Tlalpan, colonia Belisario Domínguez Sección XVI, @TlalpanAl. #Tlaloque2026🌧️ pic.twitter.com/MzJScAYzkR — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) June 13, 2026

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