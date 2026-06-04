Cancelan procesión de Corpus Christi en el Centro de CDMX por protestas de CNTE

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No habrá Procesión de Corpus Christi 2026 en la capital. Foto: Cuartoscuro

Ante las protestas de la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE), la Arquidiócesis Primada de México informó la cancelación de la Procesión Arquidiocesana de Corpus Christi 2026, prevista para este jueves 4 de junio, que este año contemplaba una celebración especial por los 500 años de esta tradición religiosa en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

A través de un mensaje dirigido a sacerdotes, religiosos y fieles católicos, la Iglesia explicó que la decisión fue tomada debido a la situación que actualmente se vive en la zona centro de la capital del país, donde en las últimas semanas se han registrado movilizaciones y bloqueos.

De acuerdo con el comunicado, la medida busca garantizar la seguridad, el bienestar y la adecuada participación de los fieles, sin que ello represente una disminución en la importancia espiritual de esta solemnidad para la comunidad católica.

🚨¡Aviso importante! 🚨



Para cuidar la seguridad de todos los fieles, la procesión de Corpus Christi en el centro de la ciudad de México, será cancelada.

Invitamos a todos a vivir esta celebración en sus parroquias y recordar que lo más importante es que Cristo reina y vive… pic.twitter.com/fVgasdX562 — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) June 3, 2026

¿Por qué se canceló la Procesión de Corpus Christi?

La Arquidiócesis señaló que, tras analizar las condiciones actuales en el Centro Histórico de la CDMX, se determinó suspender la procesión que tradicionalmente recorre las principales calles del primer cuadro de la ciudad.

En el mensaje pastoral se destacó que durante semanas parroquias, movimientos, comunidades religiosas y familias prepararon la celebración con entusiasmo y devoción, especialmente porque este año se conmemoraban cinco siglos de la procesión en la capital mexicana.

Sin embargo, las autoridades eclesiásticas indicaron que la prioridad es proteger a las miles de personas que suelen participar en esta manifestación pública de fe.

“Hemos tomado la decisión de cancelar la Procesión Arquidiocesana de Corpus Christi prevista para este año”, señaló la Arquidiócesis, al explicar que se trata de una determinación asumida con responsabilidad pastoral.

https://twitter.com/ArquidiocesisMx/status/2062293111477346702?s=20

Invitan a celebrar Corpus Christi en parroquias y comunidades

Pese a la cancelación del evento central, la Iglesia Católica hizo un llamado a que la solemnidad sea celebrada en cada comunidad. La invitación fue dirigida a parroquias, rectorías, comunidades religiosas y movimientos laicales, para que organicen actividades litúrgicas, momentos de oración y, en la medida de lo posible, procesiones locales bajo condiciones seguras.

La Arquidiócesis destacó que Corpus Christi recuerda la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, por lo que exhortó a los fieles a vivir la celebración mediante la oración, la caridad y la comunión fraterna.

Piden orar por la paz y la unidad de México

En el mensaje difundido por la Arquidiócesis Primada de México también se hizo un llamado a los creyentes para elevar oraciones por la paz del país.

La institución religiosa recordó que, aunque la procesión no se realizará este año, el sentido de la celebración permanece vigente y puede vivirse desde las comunidades locales.

“Oremos por la paz, la unidad y la reconciliación de México”, señala el mensaje oficial, que además invita a los fieles a reconocer la presencia de Cristo en las personas más vulnerables y necesitadas.

La cancelación de la Procesión de Corpus Christi 2026 ocurre en medio de las movilizaciones que continúan en distintos puntos de la Ciudad de México, encabezadas por maestros disidentes de la CNTE, situación que llevó a la Iglesia a privilegiar la seguridad de los asistentes y trasladar las celebraciones a las parroquias y comunidades de la capital.

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