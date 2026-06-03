Alertan por temporal de lluvias con granizo en CDMX, del 3 al 12 de junio

| 16:19 | Alejandra Guzmán | Uno TV
Advierten por temporal de lluvias en CDMX
Advierten por temporal de lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Las precipitaciones no pararán en la Ciudad de México (CDMX), pues, a partir de este 3 de junio y hasta el viernes 12, se registrará un temporal de lluvias. Durante este tiempo, autoridades prevén actividad eléctrica, caída de granizo y vientos fuertes en territorio capitalino que mantiene doble alerta por mal tiempo.

A través de su cuenta oficial de X, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX emitió el aviso especial alertando a la población.  

“Aviso especial por temporal de lluvias en la Ciudad de México, del miércoles 3 de junio al viernes 12 de junio. Se prevé un periodo de lluvias fuertes a muy fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de vientos cercanas a 50 kilómetros por hora. Atiende las recomendaciones y mantente informado”.

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX

Dentro del periodo del temporal de lluvias en la CDMX se prevén temperaturas máximas entre 22 y 25 centígrados.

Recomendaciones por el temporal de lluvias en la CDMX

Tras el aviso especial sobre el inicio del temporal de lluvias, autoridades capitalinas emitieron una serie de recomendaciones a la población para evitar algún tipo de incidente por las precipitaciones esperadas.

Entre las recomendaciones destacaron:

  • Retirar basura de coladeras
  • Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua
  • Evitar buscar refugio debajo de árboles o estructuras
  • Usar impermeable o paraguas

Además, detallaron acciones a seguir ante caída de granizo. Las autoridades recomendaron:

  • Identificar domos, ventanas y objetos que pudieran resultar dañados por el granizo
  • Solicitar información a las alcaldías sobre refugios temporales
  • Mantenerse informados
  • Limpiar techos y bajantes de agua
  • Bajar la velocidad en caso de caída de granizo
  • Evitar frenar de forma brusca
  • Retirarse de postes y cables de electricidad

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