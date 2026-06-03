Alertan por temporal de lluvias con granizo en CDMX, del 3 al 12 de junio

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Advierten por temporal de lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Las precipitaciones no pararán en la Ciudad de México (CDMX), pues, a partir de este 3 de junio y hasta el viernes 12, se registrará un temporal de lluvias. Durante este tiempo, autoridades prevén actividad eléctrica, caída de granizo y vientos fuertes en territorio capitalino que mantiene doble alerta por mal tiempo.

A través de su cuenta oficial de X, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX emitió el aviso especial alertando a la población.

“Aviso especial por temporal de lluvias en la Ciudad de México, del miércoles 3 de junio al viernes 12 de junio. Se prevé un periodo de lluvias fuertes a muy fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de vientos cercanas a 50 kilómetros por hora. Atiende las recomendaciones y mantente informado”. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX

#AvisoEspecial por temporal de lluvias en la Ciudad de México, del miércoles 3 de junio al viernes 12 de junio.



Se prevé un periodo de #lluvias fuertes a muy fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de actividad #eléctrica, caída de #granizo y rachas de #vientos cercanas a… pic.twitter.com/wOh3Z1E570 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 3, 2026

Dentro del periodo del temporal de lluvias en la CDMX se prevén temperaturas máximas entre 22 y 25 centígrados.

Recomendaciones por el temporal de lluvias en la CDMX

Tras el aviso especial sobre el inicio del temporal de lluvias, autoridades capitalinas emitieron una serie de recomendaciones a la población para evitar algún tipo de incidente por las precipitaciones esperadas.

Entre las recomendaciones destacaron:

Retirar basura de coladeras

Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua

Evitar buscar refugio debajo de árboles o estructuras

Usar impermeable o paraguas

Además, detallaron acciones a seguir ante caída de granizo. Las autoridades recomendaron:

Identificar domos, ventanas y objetos que pudieran resultar dañados por el granizo

Solicitar información a las alcaldías sobre refugios temporales

Mantenerse informados

Limpiar techos y bajantes de agua

Bajar la velocidad en caso de caída de granizo

Evitar frenar de forma brusca

Retirarse de postes y cables de electricidad

Se prevén lluvias fuertes puntuales con posible caída de #granizo en la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y anticipa riesgos.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/vEqAnichHl — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 3, 2026

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