Microsismo en CDMX sorprende a vecinos de Benito Juárez y Álvaro Obregón
Un microsismo de magnitud 2.0 se registró la tarde de este miércoles en el poniente de la Ciudad de México, alrededor de las 15:38 horas, y fue percibido por habitantes de las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez, quienes reportaron un ligero movimiento a través de redes sociales.
Microsismo se percibe en Benito Juárez y Álvaro Obregón
Usuarios señalaron haber sentido un movimiento breve, acompañado en algunos casos por una vibración o un ligero estruendo característico de los microsismos que suelen originarse dentro de la propia Ciudad de México.
Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas lesionadas.
Sin reporte de daños tras el microsismo
De acuerdo con los datos disponibles, el evento tuvo una magnitud de 2.0, con una ubicación en Álvaro Obregón, coordenadas 19.37 de latitud y -99.24 de longitud, además de una profundidad aproximada de 3 kilómetros.
Por su baja magnitud, la alerta sísmica no se activó, ya que este sistema está diseñado para detectar sismos de mayor intensidad que puedan representar un riesgo para la población.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.