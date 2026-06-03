Microsismo en CDMX sorprende a vecinos de Benito Juárez y Álvaro Obregón

GENERANDO AUDIO...

Microsismo espanta a habitantes de CDMX. Foto: Getty Images

Un microsismo de magnitud 2.0 se registró la tarde de este miércoles en el poniente de la Ciudad de México, alrededor de las 15:38 horas, y fue percibido por habitantes de las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez, quienes reportaron un ligero movimiento a través de redes sociales.

SISMO Magnitud 2.0 Loc. ÁLVARO OBREGON, CDMX 03/06/26 15:38:51 Lat 19.37 Lon -99.24 Pf 3 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 3, 2026

Microsismo se percibe en Benito Juárez y Álvaro Obregón

Usuarios señalaron haber sentido un movimiento breve, acompañado en algunos casos por una vibración o un ligero estruendo característico de los microsismos que suelen originarse dentro de la propia Ciudad de México.

Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas lesionadas.

Sin reporte de daños tras el microsismo

De acuerdo con los datos disponibles, el evento tuvo una magnitud de 2.0, con una ubicación en Álvaro Obregón, coordenadas 19.37 de latitud y -99.24 de longitud, además de una profundidad aproximada de 3 kilómetros.

Por su baja magnitud, la alerta sísmica no se activó, ya que este sistema está diseñado para detectar sismos de mayor intensidad que puedan representar un riesgo para la población.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.