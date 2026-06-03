Activan doble alerta en CDMX por lluvias fuertes y granizo
Por lluvias, autoridades activaron dos alertas en la Ciudad de México (CDMX) por lluvias y posible caída de granizo. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la alerta naranja se mantiene para 9 alcaldías y alerta amarilla para 7 demarcaciones.
Las precipitaciones estarían dentro de un temporal de lluvias que afectará la capital a partir de este miércoles y hasta el viernes 12 de junio.
¿En qué alcaldías hay alerta naranja por lluvias en CDMX?
A través de su cuenta de X, la dependencia capitalina informó que se activó la alerta naranja en:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Tlalpan
El pronóstico espera, por la tarde y noche del miércoles, lluvias fuertes y posible caída de granizo en las 9 alcaldías con alerta naranja.
¿En qué alcaldías hay alerta amarilla por lluvias en CDMX?
La alerta amarilla ante el pronóstico de lluvias para las próximas horas del miércoles se mantiene en:
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Alerta por vientos fuertes
Además de las alertas por lluvias en diversas zonas de la capital, autoridades también activaron alerta amarilla por vientos con rachas fuertes en 13 de las 16 alcaldías.
La alerta se activó en:
- Álvaro Obregón
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- La Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Recomendaciones en caso de lluvias en CDMX
Ante la activación de las alertas por lluvias, autoridades compartieron una serie de recomendaciones para la población a fin de evitar incidentes por las precipitaciones.
Entre las recomendaciones destacaron:
- Retirar basura de coladeras
- Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua
- Evitar buscar refugio debajo de árboles o estructuras
- Usar impermeable o paraguas
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