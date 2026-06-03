Activan doble alerta en CDMX por lluvias fuertes y granizo

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Lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Por lluvias, autoridades activaron dos alertas en la Ciudad de México (CDMX) por lluvias y posible caída de granizo. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la alerta naranja se mantiene para 9 alcaldías y alerta amarilla para 7 demarcaciones.

Las precipitaciones estarían dentro de un temporal de lluvias que afectará la capital a partir de este miércoles y hasta el viernes 12 de junio.

#AvisoEspecial por temporal de lluvias en la Ciudad de México, del miércoles 3 de junio al viernes 12 de junio.



Se prevé un periodo de #lluvias fuertes a muy fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de actividad #eléctrica, caída de #granizo y rachas de #vientos cercanas a… pic.twitter.com/wOh3Z1E570 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 3, 2026

¿En qué alcaldías hay alerta naranja por lluvias en CDMX?

A través de su cuenta de X, la dependencia capitalina informó que se activó la alerta naranja en:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tlalpan

El pronóstico espera, por la tarde y noche del miércoles, lluvias fuertes y posible caída de granizo en las 9 alcaldías con alerta naranja.

¿En qué alcaldías hay alerta amarilla por lluvias en CDMX?

La alerta amarilla ante el pronóstico de lluvias para las próximas horas del miércoles se mantiene en:

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Milpa Alta

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Alerta por vientos fuertes

Además de las alertas por lluvias en diversas zonas de la capital, autoridades también activaron alerta amarilla por vientos con rachas fuertes en 13 de las 16 alcaldías.

La alerta se activó en:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Se activa Alerta Amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del miércoles 03/06/2026 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @ALaMagdalenaC,… pic.twitter.com/1PTROlOprG — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 3, 2026

Recomendaciones en caso de lluvias en CDMX

Ante la activación de las alertas por lluvias, autoridades compartieron una serie de recomendaciones para la población a fin de evitar incidentes por las precipitaciones.

Entre las recomendaciones destacaron:

Retirar basura de coladeras

Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua

Evitar buscar refugio debajo de árboles o estructuras

Usar impermeable o paraguas

Se pronostican #lluvias fuertes en la Ciudad de México. Atiende las recomendaciones.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/QIkrGEZcpR — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 3, 2026

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