Maestros de la CNTE irrumpen en oficinas de la SEP en Avenida Universidad

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Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) irrumpieron este miércoles en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicadas sobre Avenida Universidad, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México (CDMX). Los manifestantes ingresaron al inmueble como parte de sus acciones de protesta para exigir atención a sus demandas laborales y educativas, lo que generó movilización de elementos de seguridad y afectaciones a la circulación en la zona.

#ÚltimaHora Profesores de Guerrero y de Michoacán, logran ingresar a la fuerza a la SEP.



📹 Alberto Rodríguez pic.twitter.com/m4QNNXOXYh — Uno TV (@UnoNoticias) June 3, 2026

Previamente, los integrantes de la CNTE se concentraron frente a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicadas en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco, en la alcaldía Benito Juárez, donde mantienen bloqueos y protagonizaron momentos de tensión con personal de seguridad al intentar ingresar a las oficinas.

De acuerdo con reportes en el lugar, los manifestantes bloquearon inicialmente el carril lateral con dirección al Centro de la Ciudad de México (CDMX); sin embargo, minutos después se reportó el cierre de ambos sentidos de Avenida Universidad, lo que ha generado afectaciones a la circulación en la zona.

Intentan ingresar a las oficinas de la SEP

Más temprano, miembros de la CNTE intentaron derribar la entrada principal del inmueble de la SEP. En respuesta, personal de seguridad utilizó polvo de extintor para contener a los manifestantes y evitar el acceso al edificio.

Los hechos provocaron momentos de tensión frente a las instalaciones, mientras decenas de maestros permanecen concentrados en el lugar como parte de las protestas que mantienen en la capital del país.

#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en ambos sentidos de Av. Universidad entre Circuito Interior y Eje 8 Sur, alcaldía Benito Juárez, por manifestantes a la altura de Real Mayorazgo. #AlternativaVial Av. Insurgentes, Calzada de Tlalpan y Av. División del Norte. pic.twitter.com/Thm2ThS21d — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 3, 2026

Autoridades recomiendan tomar previsiones

Debido al cierre de Avenida Universidad y la presencia de manifestantes, autoridades de tránsito recomiendan a los automovilistas buscar rutas alternas y tomar previsiones, ya que la afectación vial podría extenderse durante varias horas.

Alternativas viales:

Avenida Insurgentes

Calzada de Tlalpan

Avenida División del Norte

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni detenidas derivadas de estos incidentes.

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