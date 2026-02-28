Inicia en Guadalajara gira del trofeo rumbo al Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que la Copa Mundial FIFA 2026 representa un vínculo entre las naciones y, en ese contexto, presentó la iniciativa denominada Mundial Social, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El anuncio se realizó durante el inicio de la gira del trofeo de la Copa Mundial en Guadalajara, donde explicó que la estrategia contempla la organización de torneos y actividades deportivas en barrios, escuelas, centros de trabajo y espacios públicos.

Mundial social y actividades comunitarias

De acuerdo con lo expuesto, el Mundial Social busca promover la realización de “mundialitos” y torneos a lo largo del año, con la intención de mantener la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades deportivas, incluso después de concluir el torneo internacional.

La funcionaria indicó que el deporte fomenta la convivencia y el trabajo en equipo, además de representar una alternativa de desarrollo para la juventud.

Expectativa turística por el mundial 2026

Rodríguez también mencionó que el Mundial de Futbol 2026 permitirá mostrar al turismo internacional distintos destinos del país. Señaló que se prevé la llegada de al menos 5.5 millones de visitantes, principalmente a Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, sedes mexicanas del torneo.

Asistentes al evento

En el acto participaron el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus; la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo; el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie; y el presidente del Club Deportivo Guadalajara, Amaury Vergara.

También asistieron el director ejecutivo de Arca Continental México, José Borda; el director general de la oficina de FIFA en México, Jürgen Mainka; el exfutbolista brasileño Roque Junior; y el exseleccionado nacional Hugo Sánchez, así como representantes de Coca-Cola, empresa patrocinadora de la gira del trofeo.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]