Afición inglesa llega a CDMX para el duelo entre México e Inglaterra

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Llegan los primeros aficionados ingleses. Foto: Uno TV

Los primeros aficionados de Inglaterra comenzaron a llegar a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a dos días del partido contra México por los octavos de final del Mundial.

Con camisetas de los Tres Leones, los seguidores ingleses se mostraron optimistas y pronosticaron una victoria de 2-1 para su selección, aunque reconocieron que enfrentar al equipo mexicano como visitante será uno de los retos más complicados del torneo.

Viaje al Mundial supera los 30 mil pesos

Seguir a la Selección de Inglaterra en esta fase del Mundial también ha representado un gasto importante para sus aficionados.

Algunos de los seguidores señalaron que pagaron entre 600 y mil dólares por el vuelo hacia la Ciudad de México, además de entre 600 y 800 dólares por una entrada al partido.

En conjunto, la inversión puede superar los 30 mil pesos mexicanos, sin considerar hospedaje, alimentación y transporte durante su estancia.

“Conseguí el boleto a precio oficial. Me costó 600 dólares, categoría uno. El vuelo desde Atlanta también costó unos 600 dólares por persona, porque ahí fue nuestro último partido”. Jack, aficionado inglés

Reino Unido emite recomendaciones para viajar a México

De acuerdo con la guía de viaje del Gobierno del Reino Unido, las autoridades británicas recomendaron a sus ciudadanos tomar precauciones durante su visita a México.

Entre las principales advertencias destacan:

Robo de teléfonos celulares

Bebidas adulteradas

Pérdida de pasaporte

Autoridades de Inglaterra destacaron que, en caso de perder el pasaporte no les permitirá reingresar a Estados Unidos desde territorio mexicano.

Reconocen el ambiente de la afición mexicana

Pese a las recomendaciones, los aficionados ingleses aseguraron sentirse sorprendidos por el ambiente que ha generado la afición mexicana durante el Mundial.

“Se ven increíbles. Las celebraciones, el ambiente, la gente bebiendo… todo luce espectacular. Son muy apasionados”. Aficionados ingleses

Incluso, algunos consideraron que el duelo en la Ciudad de México será el más difícil para Inglaterra, debido al respaldo que tendrá la Selección mexicana en las tribunas.

“Creo que será el partido más difícil para Inglaterra. Pienso que somos un buen equipo, pero México es un equipo increíble. Estamos en el Estadio México, con los aficionados mexicanos, que son los mejores en este Mundial: la fiesta más grande, la mayor pasión. Así que será difícil para nosotros”. James, aficionado inglés.

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