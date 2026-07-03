Aplicarán Ley Seca el domingo por el México-Inglaterra en Centro Histórico y 7 colonias más de CDMX

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Ley seca en colonias de la CDMX por partido México-Inglaterra. Foto: IA

La Ciudad de México se prepara para el quinto partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, donde enfrentará a Inglaterra. Además del operativo de seguridad y movilidad, las autoridades capitalinas implementarán Ley Seca en siete colonias para restringir la venta de bebidas alcohólicas y evitar el consumo en la vía pública.

La medida entrará en vigor de las 00:00 horas del 5 de julio a las 7:00 horas del 6 de julio de 2026 y aplicará principalmente en zonas de la alcaldía Cuauhtémoc, donde se espera una importante concentración de aficionados antes y después del encuentro.

¿Dónde aplicará la Ley Seca por el partido México vs Inglaterra?

De acuerdo con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, la restricción abarcará el Perímetro A del Centro Histórico, además de las colonias:

Centro

Juárez

Tabacalera

San Rafael

Cuauhtémoc

Roma Norte

Condesa

El objetivo es impedir la venta de bebidas alcohólicas para consumo fuera de los establecimientos y reducir la ingesta de alcohol en calles y espacios públicos durante la jornada mundialista.

Foto: Generada por IA

Restaurantes sí podrán vender alcohol, pero con restricciones

Las autoridades aclararon que los restaurantes y establecimientos con licencia para vender bebidas alcohólicas podrán continuar ofreciendo el servicio únicamente para consumo dentro de sus instalaciones.

Sin embargo, quedará prohibida la venta de bebidas para llevar, conocida popularmente como la “caminera“.

“Sólo será para la venta de alcohol para llevar. Si hay un establecimiento mercantil que tiene licencia para que al interior se pueda consumir, esos establecimientos no tendrán problema. Pero no pueden hacer que sus clientes se lleven la típica caminera”, confirmaron autoridades.

Habrá inspecciones y juzgados cívicos móviles

El Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) realizará recorridos de inspección para verificar que tiendas de conveniencia, comercios y establecimientos cumplan con las restricciones durante la jornada.

Además, la Secretaría de Gobierno, en coordinación con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, instalará juzgados cívicos móviles para sancionar a quienes vendan bebidas alcohólicas en la vía pública o incumplan las disposiciones establecidas con motivo del partido entre México e Inglaterra.

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