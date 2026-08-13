CNTE encabeza las movilizaciones en CDMX este 13 de agosto

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Movilizaciones en CDMX este 13 de agosto. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 13 de agosto de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 13 de agosto, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/Z9nTuafdYB — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 13, 2026

En total, están previstas:

9 concentraciones

1 citas agendadas

5 rodadas ciclistas

17 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Las movilizaciones que se esperan durante el día

Palacio Nacional y Zócalo

06:00 horas — Unión General de Trabajadores de México Lugar: Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, Centro Histórico. Demanda: reconocimiento de su organización sindical y toma de nota, así como demandas relacionadas con condiciones laborales, salarios, prestaciones y regularización de contratos. Aforo estimado: 150 personas. La agenda advierte que podrían sumarse otras organizaciones y presentarse afectaciones viales.

10:00 horas — Sección XXII de Oaxaca de la CNTE Lugar: Palacio Nacional, Plaza de la Constitución. Demanda: instalación de una mesa de diálogo para abordar asuntos del magisterio oaxaqueño, entre ellos uniformes escolares, contrataciones, recategorizaciones y temas educativos y administrativos. Aforo estimado: 1,000 personas. Atención especial: la agenda señala que no se descarta la llegada de autobuses y la concentración de integrantes de otras secciones de la CNTE en el exterior del recinto. La movilización coincide con una reunión que la Sección 22 tiene programada este jueves con autoridades federales.

11:00 horas — Colectivo Solidaridad Militante “Va por Cuba” Lugar: Zócalo capitalino. Actividad: conmemoración por los 100 años del nacimiento de Fidel Castro, con actividades artísticas y culturales, además de acopio de alimentos y medicamentos. Aforo: 150 personas.



Otras concentraciones diurnas

12:00 horas — Plataforma 4:20 Puntos de concentración: Monumento a la Madre, en Insurgentes y Calzada Manuel Villalongín. División del Norte y avenida Cuauhtémoc. Avenida Gran Canal y Circuito Interior. Demanda: recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, reducción de riesgos y legislación sobre cannabis. Aforo: 45 personas. Al tratarse de tres puntos distintos, puede haber afectaciones localizadas en diferentes zonas de la ciudad.

12:00 horas — Iniciativa Ciudadana “Libertad para Morir”, A.C. Lugar: Centro Nacional de las Artes, avenida Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, Coyoacán. Actividad: recolección de firmas a favor de una iniciativa de ley de asistencia médica para morir en la Ciudad de México. Aforo: 40 personas.

12:45 horas — Defensores de los Derechos de los Animales Lugar: restaurante “Santa Foodies Plant Based”, Nicolás San Juan 105, colonia Del Valle Norte, Benito Juárez. Demanda: visibilizar el maltrato animal y pedir cambios sustanciales en materia de protección y bienestar animal. Aforo: 50 personas. Posible afectación: la agenda advierte que podría realizarse una marcha por calles de la colonia Del Valle.

Durante el día — Movimiento de Regeneración Sindical Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México-Coyoacán 259, colonia General Anaya, Benito Juárez. Demanda: recolección de firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aforo: 30 personas.

Durante el día — Unión de Bienestar Social de la Región Triqui Lugar: avenida 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, Centro Histórico. Actividad: solicitud de espacios para la venta de artesanías durante la XII Fiesta de las Culturas Indígenas. Aforo: 5 personas.

13:30 horas — Unión Nacional de Maquineros, A.C. Lugar: Secretaría de Gobierno, avenida Plaza de la Constitución No. 1, Centro Histórico. Demanda: reconocimiento de la recreación como actividad lícita y regulada, además de otras peticiones relacionadas con máquinas de entretenimiento. Aforo: 20 personas.

17:30 horas — Asamblea por el Común y Contra la Guerra Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, avenida México-Coyoacán 343, colonia Xoco, Benito Juárez. Demanda: reunión relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y exigencias de esclarecimiento, reparación del daño y castigo a los responsables. Aforo: 50 personas.



Rodadas ciclistas: las afectaciones se extenderán hasta la noche

La agenda también contempla cinco actividades ciclistas, algunas de ellas con recorridos entre alcaldías:

17:30 y 18:00 horas — “La Rueda, Facultad de Artes y Diseño, Taller, etc.” Puntos de salida: Jardín Hidalgo, en Azcapotzalco, y Torre del Caballito, en la colonia Tabacalera. Destino: Taller Casa Pil, Antonio León y Gama No. 21, colonia Obrera. Aforo: 35 personas.

19:50 horas — “Pedal y Taco” Salida: Parque Tezontle, avenida Canal de Tezontle 1512, Iztapalapa. Destino: Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. Aforo: 25 personas. Por su recorrido, podría generar afectaciones progresivas en vialidades del oriente hacia el Centro.

20:15 y 21:00 horas — Primer aniversario ciclistas “Sin Licencia” Puntos de salida: Coppel Peralvillo, avenida Canal del Norte No. 2, y la zona de Parcur, en Bosque de Chapultepec III Sección. Destino: Parcur, en avenida Ignacio Zaragoza 224. Aforo: 35 personas.

21:00 horas — “Buena Vibra” Salida: Torre del Caballito, colonia Tabacalera. Destino: sin definir. Aforo: 25 personas.

22:30 horas — “Turnocturno” Salida: Palacio de Bellas Artes. Destino: avenida Muyuguarda, colonia San Lorenzo La Cebada, Xochimilco. Aforo: 30 personas. Por el horario y el recorrido hacia el sur de la capital, se recomienda considerar posibles cierres momentáneos conforme avance el contingente.



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