Movilizaciones en CDMX estarán encabezadas por la CNTE este 4 de junio

GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX este 4 de junio. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 4 de junio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 4 de junio, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/NUJLsdxUKR — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 4, 2026

En total, están previstas:

13 concentraciones

5 citas programada

2 rodadas ciclistas

15 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

CNTE realizará concentraciones en varios puntos estratégicos

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tiene programadas actividades a partir de las 10:00 horas.

Puntos de concentración

Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Caseta México-Toluca.

Caseta México-Pachuca.

Caseta México-Cuernavaca.

Caseta México-Puebla.

Principales demandas

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa de 2019.

Regreso al sistema de pensiones solidarias.

Incremento salarial del 100%.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Posibles afectaciones

Bloqueos intermitentes en accesos carreteros.

Congestionamiento en la zona de Bucareli, Juárez y el Centro Histórico.

Posibles afectaciones en Paseo de la Reforma e Insurgentes debido a movilizaciones relacionadas con el magisterio.

Colectivo “Una Luz en el Camino”

Hora

07:00 horas.

Punto de reunión

Estación Chabacano del Metro, alcaldía Cuauhtémoc.

Motivo

Exigen avances en la búsqueda de un médico del IMSS desaparecido desde junio de 2020.

Afectaciones previstas

Posible traslado en autobuses hacia la zona de Picacho-Ajusco.

Movilidad reducida en inmediaciones de Chabacano y San Antonio Abad.

Comunidad Politécnica realizará “Polifest en Protesta”

Hora

10:00 horas.

Lugar

Instalaciones de Canal Once, en Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo.

Exigencias

Reconocimiento al movimiento estudiantil.

Transparencia administrativa.

Incremento al presupuesto del Instituto Politécnico Nacional.

Reincorporación de plazas docentes.

Posibles afectaciones

Tránsito lento en Manuel Carpio, Circuito Interior y alrededores de Santo Tomás.

Colectiva “Mercaditas Autónomas Momoxcas”

Hora

09:00 horas.

Lugar

Explanada de la alcaldía Milpa Alta.

Motivo

Protesta contra la violencia económica hacia las mujeres y promoción del empoderamiento económico femenino.

Afectaciones previstas

Cierres parciales en el primer cuadro de Milpa Alta.

Amigos del Refugio Franciscano

Hora

10:00 horas.

Lugar

Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, colonia Doctores.

Exigencias

Transparencia en el manejo y custodia de animales retirados de un albergue.

Posibles afectaciones

Tránsito lento en Doctor Río de la Loza, Niños Héroes y calles de la colonia Doctores.

Unión Nacional de Trabajadores del Campo

Hora

11:00 horas.

Lugar

Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), colonia Roma Norte.

Actividad

Conferencia de prensa sobre movilizaciones magisteriales y defensa de la soberanía nacional.

Posibles afectaciones

Afluencia de manifestantes en la zona de Medellín y Álvaro Obregón, colonia Roma.

Laboratorio 4:20

Hora

12:00 horas.

Lugar

Cruce de Chapultepec y Amberes, colonia Juárez.

Motivo

Recolección de firmas y actividades de difusión sobre derechos y regulación del cannabis.

Posibles afectaciones

Tránsito lento en la Glorieta de Insurgentes y Avenida Chapultepec.

Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina

Hora

14:00 horas.

Lugar

Estación Taxqueña del Metro.

Demandas

Solidaridad con Palestina.

Rechazo a políticas internacionales relacionadas con el conflicto en Medio Oriente.

Cuestionamientos al Registro Nacional de Población Biométrica.

Posibles afectaciones

Movilidad complicada en Taxqueña, Calzada de Tlalpan y avenidas cercanas.

Pulso Humano realizará dos actos públicos

Actividades

13:00 horas: Acción pública frente al Senado de la República.

20:00 horas: Vigilia en la Estela de Luz.

Motivo

Pronunciamiento en favor de la población palestina y contra la pena de muerte.

Afectaciones previstas

Paseo de la Reforma, especialmente entre el Senado y la Estela de Luz.

Nuevo Amanecer Filosófico Mexicano

Hora

18:00 horas.

Lugar

Estación Bellas Artes del Metro.

Demanda

Tarifa preferencial para estudiantes y acceso libre al transporte para determinados sectores.

Posibles afectaciones

Bellas Artes, Eje Central, Avenida Hidalgo y Juárez.

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”

Horario

Durante el día.

Lugar

Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, alcaldía Iztapalapa.

Motivo

Seguimiento a un proceso judicial y denuncia de presuntas irregularidades.

Posibles afectaciones

Avenida Reforma y vialidades cercanas al Reclusorio Oriente.

Conexiones Climáticas

Hora

20:00 horas.

Lugar

Embajada de Alemania, colonia Polanco.

Exigencias

Cancelación de apoyos financieros a un proyecto industrial en Sinaloa.

Posibles afectaciones

Horacio, Ejército Nacional y calles de Polanco.

Grupo Pro Palestina “El Mono y los Olivos”

Horario

Durante el día.

Lugar

Centro Citibanamex, alcaldía Miguel Hidalgo.

Motivo

Protesta contra la participación de empresas israelíes en una exposición de seguridad.

Posibles afectaciones

Periférico, Conscripto y accesos a Lomas de Sotelo.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.