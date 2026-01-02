CDMX reporta saldo blanco e incidentes menores tras sismo de 6.5

GENERANDO AUDIO...

Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México (CDMX), informó que se reporta saldo blanco tras el sismo de magnitud 6.5 registrado al suroeste de San Marcos, Guerrero.

En ese sentido, la funcionaria mencionó que únicamente se reportaron afectaciones menores, como la caída de árboles, cortocircuitos y fallas en el servicio de energía eléctrica en algunas colonias de la alcaldía Tláhuac.

“En general, se ha realizado un recorrido y los sistemas de movilidad funcionan correctamente. Tenemos reportes de árboles caídos; uno de ellos afectó a un vehículo. Quiero decir que hay saldo blanco en la Ciudad. Solo hay algunas colonias sin luz, especialmente en la zona sur, en Tláhuac”.

Afectaciones en servicios de movilidad

El sistema Cablebús Línea 2 presentó afectaciones derivadas de variaciones en el voltaje, por lo que el servicio opera de manera provisional en el tramo de Xalpa a Santa Marta. Personal especializado trabaja para restablecer la operación de Constitución de 1917 a Xalpa.

“Por revisión del sistema de comunicación derivado de una variación de voltaje, hay servicio provisional de Xalpa a Santa Marta. Trabajamos para restablecer el servicio de Constitución de 1917 a Xalpa”, informó el organismo.

Por su parte, los sistemas de Metro, Metrobús, Trolebús y RTP laboran con normalidad tras concluir los protocolos de revisión sin novedad alguna.

Bomberos de CDMX atendieron la caída de un “árbol seco que se desprendió desde la raíz y cayó sobre un vehículo en la colonia Portales, en la alcaldía Benito Juárez”.

En la Miguel Hidalgo, los vulcanos rescataron a “tres personas atrapadas en un elevador debido a una falla eléctrica en la colonia Polanco”.

