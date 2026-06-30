CDMX rompe récord de lluvia: cayeron más de 42 millones de metros cúbicos de agua

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Lluvias CDMX. Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México registró este domingo la lluvia más intensa desde el inicio de la actual administración, informó el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández. El domingo 28 de junio cayeron más de 42 millones de metros cúbicos de agua sobre la capital, superando el récord de 2025.

De acuerdo con el funcionario, el promedio fue de más de 28 milímetros de lluvia, equivalente a casi 29 litros de agua por metro cuadrado, una cifra sin precedentes en lo que va del sexenio.

“El día de ayer se rompió el récord desde que entró esta administración nunca habíamos tenido un día con tanto volumen de lluvia. Fueron, en promedio, una lámina de lluvia en toda la ciudad de más de 28 milímetros, esto quiere decir, casi 29 litros por metro cuadrado. Todo ese volumen de lluvia juntos son 42 millones de metros cúbicos de agua lo que llovió el día de ayer”, José Mario Esparza Hernández, Secretaría de Gestión Integral del Agua

Récord de lluvia en la CDMX supera al de 2025

José Mario Esparza Hernández explicó que el volumen de lluvia registrado representa un incremento de 8.3% respecto al récord anterior, ocurrido el 29 de junio de 2025, cuando se acumularon 26 milímetros.

Si se considera toda la Zona Metropolitana del Valle de México, incluida parte del Estado de México, el volumen de agua alcanzó más de 73 millones de metros cúbicos.

¿Dónde llovió más en la capital?

Las estaciones de monitoreo reportaron que el punto con mayor precipitación fue la zona del Estadio Ciudad de México, en la alcaldía Coyoacán, donde se acumularon 65 milímetros de lluvia.

Le siguieron:

Xochimilco

Tlalpan

Municipios de la zona metropolitana del Estado de México

Pese al volumen histórico de agua, el secretario aseguró que hubo menos afectaciones en comparación con otros eventos similares, aunque las autoridades mantienen el monitoreo del sistema de drenaje y de las zonas con riesgo de encharcamientos e inundaciones.

Seguirá lloviendo hasta el 15 de julio

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina aseguró que, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones fuertes se mantendrán hasta, por lo menos, el 15 de julio.

“De aquí al 15 de julio vamos a enfrentar lluvias fuertes y después de va la lluvia. Eso es lo que nos dice el Servicio Meteorológico”. Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

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