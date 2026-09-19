¿Te llegó la alerta? Así se vivió el Simulacro Nacional 2026 en México

| Uno TV | Fernando Cruz, Celeste Hernández y José Cortés

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Simulacro Nacional llevó a cabo hipótesis en todo el país. Foto: OVIAL SSC CDMX

Este sábado 19 de septiembre, a las 12:00 horas, México realizó el Segundo Simulacro Nacional 2026, un ejercicio que movilizó a autoridades, empresas y ciudadanos en las 32 entidades del país.

La edición de este año destacó por dos cambios importantes: fue la primera vez que el simulacro se realizó en sábado y también la primera ocasión en que se aplicó un modelo de cinco hipótesis regionales, en lugar de una sola para todo el territorio nacional.

Foto: Melina Ochoa

La alerta llegó por primera vez a millones de celulares

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la activación del sistema de alertamiento en teléfonos móviles.

Por primera vez, el mensaje del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México fue enviado directamente a millones de dispositivos celulares en todo el país, acompañado de un sonido especial diseñado para advertir sobre una emergencia.

Además, se activaron los sistemas de alertamiento tradicionales en las entidades que cuentan con infraestructura para la difusión de la alerta sísmica.

La prueba permitió evaluar la capacidad de comunicación de las autoridades ante una emergencia a gran escala.

Cinco regiones, cinco escenarios distintos

A diferencia de ejercicios anteriores, el Simulacro Nacional 2026 no utilizó un único terremoto hipotético.

La Coordinación Nacional de Protección Civil definió cinco hipótesis regionales:

Centro: sismo magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.

sismo magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla. Noroeste: sismo magnitud 7.1 con epicentro en Mexicali, Baja California.

sismo magnitud 7.1 con epicentro en Mexicali, Baja California. Noreste: sismo magnitud 5.2 con epicentro en Ciudad de Allende, Nuevo León.

sismo magnitud 5.2 con epicentro en Ciudad de Allende, Nuevo León. Península de Yucatán: sismo magnitud 7.0 con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo.

sismo magnitud 7.0 con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo. Golfo de Tehuantepec: sismo magnitud 7.6 con epicentro en Tonalá, Chiapas.

La intención fue que cada región trabajara con un escenario más cercano a los riesgos que enfrenta en la realidad.

Así se vivió el simulacro en el país

Inmuebles públicos y privados activaron protocolos de evacuación, repliegue y verificación de inmuebles.

Corporaciones de emergencia, Protección Civil, Fuerzas Armadas y autoridades locales participaron en ejercicios de coordinación para poner a prueba tiempos de respuesta, comunicación y atención a la población.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la participación en el Simulacro Nacional 2026 permitió fortalecer la cultura de prevención y preparación ante emergencias. Además, agradeció a la población por seguir las indicaciones de los equipos de Protección Civil y participar de manera responsable durante el ejercicio. La mandataria atendió el ejercicio durante su visita a Chihuahua.

Hoy participamos en el simulacro de sismo, un ejercicio fundamental para fortalecer nuestra cultura de prevención y preparación ante una emergencia.



Agradezco a todas y todos quienes participaron con responsabilidad y atendieron las indicaciones de los equipos de protección… pic.twitter.com/1zWlT0bwzM — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 19, 2026

La mandataria señaló que este tipo de actividades ayudan a identificar áreas de mejora y reforzar los protocolos de respuesta, con el objetivo de mejorar la capacidad de reacción ante situaciones de riesgo. También afirmó que la prevención es una herramienta fundamental para proteger a las familias y comunidades del país.

Región Centro: simulan sismo de magnitud 7.7

Para la región Centro, el ejercicio se realizó bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.7, con epicentro a 15 kilómetros al sur-suroeste de Tehuacán, Puebla, y una profundidad estimada de 67 kilómetros.

🚨🇲🇽 ¡PUEBLA PONE A PRUEBA SU PREVENCIÓN!



El gobernador Alejandro Armenta encabezó el Segundo Simulacro Nacional en Casa Aguayo, con un sismo hipotético de magnitud 7.7 y epicentro a 15 km al suroeste de Tehuacán. 🚨🏠#AGMedios #Puebla #SimulacroNacional #ÚltimaHora pic.twitter.com/SMrP7V1nxr — AG Medios | Noticias de Puebla (@AG_Medios) September 19, 2026

Como parte del simulacro, se activó la alerta sísmica mediante los cerca de 23 mil altavoces instalados principalmente en la Ciudad de México y otras entidades del centro y Pacífico del país.

En esta región participaron entidades como Estado de México, Puebla, Hidalgo, Morelos y Querétaro. En municipios mexiquenses como Ecatepec y Nezahualcóyotl se activaron protocolos de evacuación, monitoreo y atención de emergencias, además de las alertas recibidas en teléfonos celulares.

En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta encabezó el ejercicio con la hipótesis planteada para la entidad; mientras que en Hidalgo fueron evacuadas oficinas gubernamentales y en Morelos comercios y edificios públicos del Centro de Cuernavaca activaron sus protocolos al sonar la alerta sísmica.

#Morelos | EVACUAN COMERCIOS DE CUERNAVACA DURANTE SIMULACRO NACIONAL 2026



En punto de las 12:00 horas de este sábado 19 de septiembre sonó la alerta sísmica como parte del Simulacro Nacional 2026, ejercicio que recuerda los terremotos ocurridos en esta misma fecha en 1985 y… pic.twitter.com/3fYnP0l3hg — Héctor Raúl González (@hectorrgonzalez) September 19, 2026

En Querétaro participaron hospitales, edificios gubernamentales, establecimientos comerciales y algunas escuelas con actividades sabatinas.

Me tocó el #Simulacro en la @LaComerOficial de Zaragoza Querétaro, excelente protocolo de evacuación de los clientes.



Mis felicitaciones y agradecimiento para todos el personal. pic.twitter.com/WClMXXXlbi — ilebe 🏃‍♀️🐈🐾🐕🐦 (@ile0719) September 19, 2026

Región Noroeste: ejercicio con epicentro en Mexicali

La hipótesis para esta región contempló un sismo de magnitud 7.1 con epicentro en Mexicali, Baja California.

Además de Baja California y Sonora, en esta región participaron estados como Jalisco y Colima. En Sonora, autoridades realizaron pruebas de alertamiento mediante teléfonos celulares compatibles.

#Jalisco | Así se vivió el macro simulacro nacional en la entidad. @PCJalisco estima que se alcanzará la participación de un millón de personas en este ejercicio de prevención. pic.twitter.com/mMth2EaNKj — Siker (@siker_noticias) September 19, 2026

En Jalisco, Protección Civil estimó la participación de cerca de un millón de personas en distintas actividades de prevención.

En Colima, diputadas, diputados y personal del Congreso del Estado participaron en el Segundo Simulacro Nacional 2026, junto con dependencias y trabajadores del sector público, como parte de las acciones para fortalecer la cultura de Protección Civil.

#Congreso | Diputadas y diputados integrantes de la Comisión Permanente y personal del H. Congreso del Estado, participaron en el Segundo Simulacro Nacional 2026. Esta actividad nos invita a seguir fomentando la cultura de la Protección Civil. #CongresoColima pic.twitter.com/TcraWa3Wzp — H.Congreso de Colima (@congresocolima) September 19, 2026

Región Noreste: escenario de magnitud 5.2 en Nuevo León

Para el noreste del país se simuló un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Ciudad Allende, Nuevo León.

En Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí, autoridades y ciudadanos participaron en evacuaciones y simulaciones de emergencia. Nuevo León reportó más de 400 mil participantes; en Coahuila se sumaron inmuebles gubernamentales.

En Tamaulipas se realizaron ejercicios en instalaciones médicas como el Hospital Infantil de Ciudad Victoria; y en San Luis Potosí participaron más de mil 700 inmuebles públicos y privados.

🛡️ La prevención salva vidas. Este 19 de septiembre, 59 municipios participarán en el Segundo Simulacro Nacional 2026. El Gobierno Que Cumple fortalece la cultura preventiva. #RicardoGallardo #PotosíSinLímites #SanLuisPotosí #GobiernoQueCumple #ProtecciónCivil @RGC_Mx pic.twitter.com/iCfKshkyq5 — Gobierno del Estado de San Luis Potosí (@GobEdoSLP) September 18, 2026

Península de Yucatán: simulan sismo frente a Quintana Roo

Por primera vez, esta región participó bajo una hipótesis de sismo de magnitud 7.0 con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo.

En Yucatán, Campeche y Quintana Roo, hospitales, oficinas públicas, centros de trabajo y establecimientos comerciales realizaron ejercicios de evacuación y repliegue. En Yucatán participaron más de 2 mil 500 instituciones, incluido el Hospital General Dr. Agustín O’Horán, mientras que en Campeche empleados y clientes de comercios se sumaron al simulacro.

Golfo de Tehuantepec: escenario de magnitud 7.6 en Chiapas

La hipótesis para esta región consideró un sismo de magnitud 7.6 con epicentro en Tonalá, Chiapas.

Además de Chiapas y Oaxaca, en esta región participaron Guerrero, Veracruz y Tabasco. En Chiapas se evacuaron edificios gubernamentales de Tuxtla Gutiérrez; en Oaxaca, comunidades costeras como Rancho Majahual realizaron ejercicios de evacuación aun sin contar con alerta sísmica.

Oaxaca partició en Simulacro Nacional 2026:. Foto. José Cortés

En Guerrero, hoteles, restaurantes y centros comerciales de Acapulco realizaron simulacros de evacuación y activaron protocolos de emergencia para trabajadores y visitantes.

Foto: Celeste Hernández

En Veracruz se realizaron simulacros en plazas comerciales y planteles educativos; y en Tabasco dependencias estatales, inmuebles administrativos y establecimientos comerciales activaron sus protocolos de emergencia con la participación de autoridades estatales y municipales.

🚨🏫 #Entérate | Brindamos apoyo y seguridad vial a estudiantes y participantes durante el simulacro de sismo, realizado en la primaria Desiderio Pavón, en Pánuco. 🫱🏻‍🫲🏼👮🏻🚔 pic.twitter.com/YtIPhzsBVp — Tránsito SSP Veracruz (@ssptransitover) September 19, 2026

Un ejercicio, no una alerta real

Las autoridades recordaron que las magnitudes y epicentros utilizados durante el simulacro son únicamente hipótesis de trabajo para evaluar la respuesta institucional y ciudadana.

La realización del ejercicio no implica la previsión de un sismo real ni representa un pronóstico sobre actividad sísmica para este 19 de septiembre.

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