Sheinbaum encabeza homenaje nacional a víctimas de los sismos de 1985 y 2017

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19 de septiembre hubo víctimas mortales tras sismos. Foto: X/@Claudiashein

La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo encabezó una ceremonia de izamiento de bandera en homenaje a las víctimas de los sismos del 19 de septiembre ocurridos en 1985 y 2017, en los que fallecieron personas en distintos estados y donde la Ciudad de México fue una de las áreas más afectadas por ambos sucesos.

En la plancha del Zócalo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y funcionarios del gabinete del gobierno federal acompañaron a la mandataria para rendir los honores a las 7 de la mañana con 16 minutos, hora en que fue registrado el sismo de 1985.

Izamiento de bandera en memoria de víctimas de los sismos 1985 y 2017. Ciudad de México https://t.co/Pie75piRPl — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 19, 2026

Realizan toque de silencio en el Zócalo

Como parte de la ceremonia, elementos de las Fuerzas Armadas realizaron el izamiento de la bandera nacional a media asta, mientras la banda de guerra ejecutó el toque de silencio en memoria de las personas que perdieron la vida durante ambos terremotos.

La presidenta estuvo acompañada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, así como por integrantes del Gabinete de Seguridad y mandos de las Fuerzas Armadas.

Una fecha marcada por dos terremotos

El acto se realizó en el marco de los aniversarios de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, dos de los desastres naturales más recordados en la historia reciente del país.

Cada año, autoridades federales y locales realizan ceremonias conmemorativas para recordar a las víctimas y reconocer las labores de rescate que se desplegaron tras ambos movimientos telúricos.

Tras el homenaje, las actividades por el 19 de septiembre continuarán con el Segundo Simulacro Nacional 2026, programado para las 12:00 horas en todo el país.

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