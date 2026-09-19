Tranquilo, es simulacro: ¿a qué hora suena la alerta sísmica este sábado y qué cambia?

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La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que este sábado 19 de septiembre se realizará el Segundo Simulacro Nacional 2026, un ejercicio que involucrará a autoridades, escuelas, empresas y población de las 32 entidades del país.

El simulacro se realiza, como cada año, el 19 de septiembre, una fecha marcada por los sismos de 1985 y 2017. A diferencia de ediciones anteriores, este año tendrá varios cambios para adaptar el ejercicio a los distintos riesgos de cada región de México.

Además de la activación de la #AlertaSísmica, el alertamiento por telefonía celular ⚠️📲 llegará nuevamente a tu celular este sábado 19 de septiembre como parte del #SegundoSimulacroNacional2026, por lo que podrías recibir un mensaje de texto y sonoro en tu teléfono.



🚨 Te… pic.twitter.com/HK5Iqn1boK — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 18, 2026

¿Qué cambia en el Simulacro Nacional de 2026?

Uno de los cambios más importantes tiene que ver con el horario.

La CNPC informó que el ejercicio se realizará el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

Será la primera ocasión en que un Simulacro Nacional se realiza en sábado, un día en el que muchas escuelas, oficinas y centros laborales operan de manera distinta o permanecen cerrados.

También será la primera vez que se realiza al mediodía, ya que tradicionalmente este ejercicio se efectuaba a las 11:00 de la mañana.

Las autoridades indicaron que durante el simulacro se activarán los mecanismos de alerta y respuesta correspondientes en cada región.

Prepárate y participa en el #SegundoSimulacroNacional2026 el próximo 19 de septiembre a las 12:00 horas. pic.twitter.com/aJQCOettDg — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 18, 2026

Primera vez que habrá alerta en celulares a nivel nacional

Otra de las novedades es que se contempla la activación de mecanismos de aviso dirigidos a dispositivos móviles como parte de las pruebas de comunicación y alertamiento.

Esto permitirá poner a prueba canales de difusión que buscan complementar a los sistemas tradicionales de alerta utilizados en distintas partes del país.

La intención es evaluar cómo responde la población ante la recepción simultánea de avisos de emergencia a través de diversas plataformas.

México tendrá cinco hipotéticos sismos distintos durante el ejercicio

A diferencia de años anteriores, el país no simulará un único terremoto.

La Coordinación Nacional de Protección Civil decidió plantear cinco escenarios regionales, considerando que los riesgos y condiciones cambian dependiendo de la zona del país.

Las hipótesis serán:

Centro: magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.

magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla. Noroeste: magnitud 7.1 con epicentro en Mexicali, Baja California.

magnitud 7.1 con epicentro en Mexicali, Baja California. Noreste: magnitud 5.2 con epicentro en Ciudad de Allende, Nuevo León.

magnitud 5.2 con epicentro en Ciudad de Allende, Nuevo León. Península de Yucatán: magnitud 7.0 con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo.

magnitud 7.0 con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo. Golfo de Tehuantepec: magnitud 7.6 con epicentro en Tonalá, Chiapas.

Cada entidad aplicará el escenario que corresponda a su región para simular los efectos de un movimiento de esas características.

¿Por qué habrá cinco escenarios?

La CNPC explicó que un sismo con epicentro en Puebla no genera los mismos riesgos que uno en Baja California, Nuevo León, Quintana Roo o Chiapas.

Por ello, el ejercicio busca que cada región practique protocolos más cercanos a las amenazas que podría enfrentar realmente.

De esta manera, autoridades, instituciones y ciudadanos podrán evaluar sus planes de respuesta utilizando un escenario acorde con las condiciones de su zona.

Un dato importante: no se están pronosticando sismos

Las autoridades reiteraron que las cinco hipótesis son únicamente escenarios de práctica.

La existencia de magnitudes distintas y varios epicentros no significa que se estén anticipando terremotos para el 19 de septiembre ni que exista algún pronóstico sísmico especial para esa fecha.

El objetivo del simulacro es que la población practique qué hacer durante una emergencia real y que las instituciones evalúen sus protocolos de coordinación, evacuación y atención.

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