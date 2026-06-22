Oaxaca vuelve a clases; CNTE concluye paro y reabre escuelas

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CNTE concluye paro y regresan a clases en Oaxaca. Foto: Cuartoscuro.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dio a conocer que concluyó su paro de labores y que este lunes 22 de junio regresan a dar clases a los miles de estudiantes pertenecientes a las escuelas de educación básica del estado de Oaxaca.

Termina paro de la CNTE

A través de un comunicado de prensa compartido en sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, la CNTE dio a conocer que, luego de cuatro semanas de manifestaciones, concluyó su paro de labores con el cual exigían lo siguiente al gobierno federal:

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007

Abrogación de la Reforma Educativa

A pesar de concluir su paro, señalan que con esta “jornada de lucha” quedó al descubierto la falta de voluntad política del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum “para resolver de fondo las demandas planteadas”.

“La negativa del gobierno para establecer mecanismos concretos para la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 y la continuidad de campañas de descalificación y represión contra la movilización de la CNTE, permitió evidenciar ante el país y ante la comunidad internacional las condiciones que enfrentamos miles de trabajadores de la educación y otros sectores sociales“, indican.

Luego agregaron que las demandas centrales siguen pendientes y que esto no representa para los integrantes de la CNTE una derrota, sino un “momento de valoración, fortalecimiento y reorganización”.

Y también advirtieron que durante este “receso de la Huelga Nacional”, consolidarán sus estructuras organizativas, fortalecerán la unidad de las secciones sindicales y prepararán las condiciones para las futuras acciones que permitan avanzar en sus objetivos.

Regresan a clases en Oaxaca

Además de anunciar el fin de su paro, la CNTE también informó que a partir de este lunes 22 de junio de 2026 regresan los profesores a dar clases en las escuelas de educación básica del estado de Oaxaca, asegurando que continuarán su lucha desde las aulas.

“Lo hacemos con la misma convicción con la que participamos en las movilizaciones, conscientes de que nuestra responsabilidad profesional y nuestro deber social son inseparables. Reafirmamos que nuestro compromiso con las comunidades escolares permanece intacto, pues seguiremos trabajando con responsabilidad, profesionalismo y vocación de servicio para atender los procesos educativos, fortalecer los aprendizajes y acompañar el desarrollo integral de nuestras y nuestros estudiantes para concluir el presente ciclo escolar“, se lee en su comunicado.

También los integrantes de la CNTE agradecieron a las madres y padres de familia, pues consideran que ellos comprendieron que su lucha no fue sólo por los derechos del magisterio, sino igual por la defensa de la educación y la exigencia de un sistema solidario de pensiones para los trabajadores de todo el país.

“Hoy regresamos a las aulas, pero no abandonamos nuestras convicciones. Continuamos la lucha desde cada escuela, cada comunidad y cada espacio de organización, con la certeza de que la defensa de la educación pública es una responsabilidad compartida”, indicaron por último.

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