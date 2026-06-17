Cerco policiaco frena marcha de la CNTE rumbo al Estadio Ciudad de México

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La marcha de la CNTE pretendía ir al Estadio Ciudad de México. Foto: SSC CDMX

La marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), convocada este 17 de junio, se encontró con un cerco de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que impidió su avance hacia el Estadio Ciudad de México, a la altura del entronque con la Calzada de Tlalpan y Tasqueña.

La movilización fue encabezada por maestros de las secciones de Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas, Zacatecas y Michoacán, quienes mantienen sus protestas en la capital del país. La presencia policiaca provocó que el contingente detuviera momentáneamente su avance.

CNTE se repliega tras horas de permanecer frente al cerco policial

Luego de varias horas frente al dispositivo de seguridad reforzado con cientos de elementos, camiones antimotines y dovelas de concreto, dirigentes de la CNTE comenzaron a informar a sus bases que la movilización no podría continuar hasta el Estadio Ciudad de México.

Tras el anuncio, integrantes del contingente acordaron priorizar la reanudación de las negociaciones con el Gobierno federal. Posteriormente, los manifestantes comenzaron a regresar hacia el norte sobre la Calzada de Tlalpan, mientras que otros optaron por retirarse en transporte público o por calles aledañas.

¿Cómo fue el operativo desplegado por la SSC?

De acuerdo con reportes, el operativo incluyó agrupamientos antimotines, elementos de tránsito, policías de reacción, personal montado y unidades tácticas desplegadas en ambos sentidos de la Calzada de Tlalpan.

Además, las autoridades mantuvieron vigilancia aérea mediante un helicóptero de la SSC para monitorear el desarrollo de la movilización y reforzar la seguridad en los alrededores del Estadio Ciudad de México.

Gobierno federal retoma el diálogo con la CNTE

Mientras se desarrollaba el bloqueo que impidió el avance de la manifestación, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, confirmó que este mismo día, a las 13:30 horas, se retomaría la mesa de diálogo con el objetivo de concretar acuerdos con la CNTE.

El día de hoy a las 13:30 horas continuará el diálogo con la CNTE y la Secretaria de Gobernación @SEGOB_mx Rosa Icela Rodriguez @rosaicela_ , el ISSSTE @ISSSTE_mx y la Secretaría de Educación Pública @SEP_mx con el fin de concretar compromisos para que todas las niñas y niños del… — Mario Delgado (@mario_delgado) June 17, 2026

Al igual que en encuentros anteriores, la reunión se llevará a cabo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y con el director general del ISSSTE, Martí Batres. Los resultados de la negociación podrían definir las próximas acciones que emprenderá la Coordinadora en la capital del país.

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