Maestros de la CNTE dejan Calzada Acoxpa y regresan al Centro Histórico

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CNTE regresa a Centro Histórico. Foto: Alberto M. Rodríguez

Maestros de las secciones 9, 10, 11 y 40 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) comenzaron a retirarse este día de la zona de avenida Acoxpa y Puente, en el sur de la Ciudad de México, luego de su manifestación sobre la Calzada Acoxpa.

La dispersión del contingente ocurrió después de que se confirmara que representantes de la Coordinadora serían recibidos nuevamente en la Secretaría de Gobernación (Segob), en Bucareli, para continuar las negociaciones sobre sus demandas, mientras los docentes iniciaron el regreso hacia su plantón instalado en el Centro Histórico.

Persisten afectaciones viales mientras concluye la movilización

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que continuó el cierre a la circulación en ambos sentidos de Calzada Acoxpa, entre Calzada de Tlalpan y Canal de Miramontes, debido a la presencia de algunos grupos de manifestantes que permanecían en la zona.

14:51 #PrecauciónVial | Continúa el cierre a la circulación en Calz. Acoxpa en ambas direcciones entre Calz. de Tlalpan y Canal de Miramontes, por manifestantes a la altura de Av. Acoxpa. #AlternativaVial Canal de Miramontes, Taxqueña y Periférico. pic.twitter.com/e5U4geps55 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 17, 2026

Las autoridades recomendaron a los automovilistas mantenerse atentos a los reportes oficiales y utilizar rutas alternas mientras concluían las labores de dispersión del contingente.

Maestros retiraron vallas y fueron encapsulados por policías

Durante su intento por avanzar hacia las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, algunos manifestantes retiraron las vallas metálicas colocadas sobre la avenida. Sin embargo, de manera inmediata, grúas comenzaron a instalar dovelas de concreto para reforzar el cerco de seguridad.

Al mismo tiempo, elementos de la SSC implementaron un encapsulamiento alrededor del contingente para impedir su avance y mantener resguardado el acceso a la zona.

Retiran dovelas y comienzan a llegar aficionados al Estadio Ciudad de México

Mientras los profesores se retiraban de Calzada Acoxpa, autoridades comenzaron a remover algunas de las dovelas de concreto que protegían el acceso a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

De forma paralela, inició el arribo de aficionados colombianos y de otras nacionalidades que se dirigían al inmueble para asistir al encuentro programado entre Colombia y Uzbekistán, en medio de un operativo especial de movilidad y seguridad desplegado en los alrededores del estadio.

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