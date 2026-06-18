Portazo en el Metro: usuarios derriban puertas en estación General Anaya

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Portazo coincide con protestas de la CNTE. Foto: Cuartoscuro

La tarde de este 17 de junio, decenas de personas provocaron momentos de tensión en la estación General Anaya de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, luego de derribar las rejas de acceso para ingresar a los andenes en medio de las protestas de la CNTE. El momento quedó registrado en video:

🚇💥 ¡Caos en el metro de la Cdmx! Usuarios del metro dieron portazo por el cierre improvisado de la estación General Anaya en la Línea 2 pic.twitter.com/itICOFv4rh — Noticias y Memes (@Tropicxs_media) June 17, 2026

Las acciones ocurrieron mientras integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) regresaban hacia el plantón instalado en el Centro Histórico y a las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob). Tras los hechos, la estación General Anaya permanece abierta y operando con normalidad.

Videos muestran el momento del portazo en la estación

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a un grupo de personas, principalmente hombres, empujando las rejas principales de acceso a la estación mientras un reducido número de elementos de seguridad intenta contenerlos.

Sin embargo, los agentes fueron rebasados en número y, pocos segundos después, las estructuras cedieron, permitiendo que decenas de personas ingresaran entre empujones a las instalaciones del Metro ante la presencia de elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI).

Otra perspectiva, grabada desde el interior de la estación, muestra a las personas entrando de forma masiva a la zona de andenes, mientras las autoridades intentaban resguardar el paso sin lograr contener la entrada.

#ULTIMAHORA



Delincuentes dan puertazo a las Instalaciones del Metro Ciudad de México 🇲🇽 @MetroCDMX



Policías del #MetroCDMX cierran las instalaciones por seguridad de los usuarios, pero los integrantes de la CNTE logran dar puertazo y así ingresar donde se encontraban… pic.twitter.com/ryjIiHcs73 — Fan MetroViral (@MetroViralMx) June 17, 2026

Protestas de la CNTE coinciden con los hechos en General Anaya

En otro de los videos difundidos en redes sociales se observa a un grupo de manifestantes de la CNTE concentrados sobre la Calzada de Tlalpan, en las inmediaciones de la estación, presuntamente momentos antes de que ocurrieran los hechos.

Las grabaciones muestran primero la concentración, después, se observa un flujo constante de personas entrando hacia la zona de torniquetes en medio de las movilizaciones que se desarrollaron durante la jornada en el sur de la capital.

Usuarios ya habían reportado cierres y falta de información

A lo largo del día, la estación General Anaya ya había sido mencionada por usuarios en redes sociales debido a cierres temporales que, según denunciaron, ocurrieron sin previo aviso.

Las quejas se centraron en la falta de información y en la ausencia de un servicio emergente de apoyo para trasladar a los pasajeros afectados en el sur de la ciudad.

Por qué no informan que se cerró la estación General Anaya?! @MetroCDMX @AztecaNoticias pic.twitter.com/NVolpIFQLe — Avelina Haro (@AveVaHa) June 17, 2026

Las afectaciones, sumadas a los cierres viales y a la presencia de manifestantes, provocaron complicaciones en la movilidad de la zona. Tras los hechos, el Sistema de Transporte Colectivo Metro mantiene abierta la estación y continúa brindando servicio a los usuarios.

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