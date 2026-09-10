Detienen a mujer que agredió a adulta mayor con demencia en la Cuauhtémoc

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Adulta mayor de 96 años fue atendida por paramédicos. Foto: Cuartorcuro/Archivo

Una mujer de 59 años fue detenida por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), señalada como probable responsable de agredir físicamente a una adulta mayor de 96 años que se encontraba en silla de ruedas, en calles de la colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc. La víctima fue atendida por paramédicos y diagnosticada como policontundida, sin necesidad de ser trasladada a un hospital.

El caso se dio a conocer también mediante un video difundido en redes sociales, como en la cuenta de X de Carlos Jiménez en el que se observa a la mujer que presuntamente jala del cabello y golpea en la cabeza a la adulta mayor mientras ambas se encuentran en la vía pública.

YA DETUVIERON a la MÉNDIGA TIPA q GOLPEABA a UNA VIEJTA

Se llama Leticia Hernández

La contrataron y le pagaban por cuidar a la señora Herlinda de 96 años.

Doña Herlinda no habla, padece demencia senil… por eso la tipa -se supone- era su cuidadora.

Hoy la grabaron maltratándola… pic.twitter.com/58ejGa87jv — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 9, 2026

De acuerdo con la SSC, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Juan A. Mateos y José Sotero Castañeda, después de que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro Histórico reportaran a los policías una emergencia relacionada con una agresión a la adulta mayor en silla de ruedas.

¿Qué pasó con la adulta mayor en Cuauhtémoc?

Tras recibir el reporte, los elementos de la SSC CDMX acudieron al sitio para verificar la situación. Al llegar, un ciudadano les señaló a una mujer como la probable responsable de haber golpeado a una persona de la tercera edad que permanecía en una silla de ruedas.

Poco después arribó un hombre de 66 años, quien se identificó como hijo de la víctima. El familiar explicó a los policías que la mujer tiene 96 años y padece demencia senil.

También señaló que la mujer detenida había sido contratada para encargarse de los cuidados de la adulta mayor.

Ante las condiciones en las que encontraron a la víctima, los policías solicitaron la presencia de servicios de emergencia. Paramédicos acudieron al lugar y realizaron una valoración médica.

La adulta mayor fue diagnosticada como policontundida, aunque no requirió traslado hospitalario, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades capitalinas.

¿Quién es la mujer detenida por la agresión?

La SSC informó que se trata de una mujer de 59 años, quien, de acuerdo con el hijo de la víctima, había sido contratada para brindar cuidados a la adulta mayor.

El familiar manifestó ante los policías su intención de proceder legalmente contra la mujer.

Por este motivo, los elementos de seguridad realizaron la detención y le informaron sus derechos constitucionales antes de trasladarla ante la autoridad ministerial.

La mujer quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien será responsable de iniciar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

La intervención de los policías se produjo después del reporte recibido por el C2 Centro Histórico y de la denuncia realizada por el familiar de la adulta mayor.

La investigación será la que permita esclarecer las circunstancias de la agresión contra la adulta mayor y determinar las consecuencias legales correspondientes.

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