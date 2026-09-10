A un año de la tragedia en el Puente de la Concordia que dejó 32 muertos: ¿qué determinó la investigación?

GENERANDO AUDIO...

Investigación por explosión en Puente de la Concordia. Foto: Cuartoscuro.

Hace un año, el 10 de septiembre de 2025, una pipa de gas explotó en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX), dejando como saldo 32 personas muertas, y por lo cual, las autoridades abrieron una investigación al respecto.

La investigación por la explosión en el Puente de la Concordia

Tras el accidente, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX comenzó las investigaciones para aclarar cómo y por qué ocurrió la explosión en el Puente de la Concordia, y sí había algún responsable.

Al final, las autoridades capitalinas determinaron que el incidente se dio por el exceso de velocidad a la que iba la pipa de gas, lo cual provocó que el conductor de ésta perdiera el control.

De hecho, por esta razón, el Gobierno de la CDMX determinó instaurar modificaciones al Reglamento de Tránsito capitalino, como que los transportes de sustancias peligrosas únicamente pueden circular a una velocidad de 30 kilómetros por hora, además de restricciones de horarios para la circulación de pipas y la aplicación de un monitoreo para las unidades con hidrocarburos.

Descartaron fallas en el pavimento

Tras quejas de usuarios en redes sociales, así como por reportes en medios de comunicación sobre el estado del pavimento por donde cruzó la pipa de gas, asegurando que era deficiente y que las autoridades no le habían realizado obras de mantenimiento, la Fiscalía de la CDMX descartó cualquier falla en el suelo como causa del accidente.

De esta manera, adjudicaron la responsabilidad directa a la empresa Transportadora Silza por omitir controles en las jornadas y la capacitación obligatoria de sus operadores.

Investigan a la empresa de la pipa

Por todo esto, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) decidió mantener una investigación sobre la empresa propietaria de la pipa, la Transportadora Silza, parte del Grupo Tomza, para determinar posibles omisiones en protocolos de seguridad, así como revisar las condiciones laborales del conductor, incluida la posible fatiga.

De hecho, por la reciente explosión de otra pipa de esta compañía en Cuernavaca, Morelos, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se revise el cumplimiento de las normas por parte de Grupo Tomza y, en caso de detectar irregularidades, se le sancione.

Hasta ahora, las autoridades de la CDMX y Morelos no han informado cómo van ambas averiguaciones y cuáles podrían ser las posibles sanciones para la empresa.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.