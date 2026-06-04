¿Transmitirás el Mundial 2026 en tu negocio? Esto debes hacer para evitar sanciones

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Foto: Cuartoscuro

A días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, bares, restaurantes, hoteles y otros establecimientos que planean transmitir los partidos deben tomar en cuenta las reglas relacionadas con los derechos de transmisión y el uso de marcas oficiales del torneo.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), algunos negocios podrían enfrentar sanciones si obtienen ingresos mediante la reproducción de los encuentros sin contar con los derechos correspondientes.

La advertencia fue realizada por Carolina Pérez Luna, directora divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del IMPI, quien explicó que los establecimientos que utilizan los partidos como un atractivo para atraer clientes deben revisar su situación jurídica antes del inicio del Mundial.

Restaurantes y bares podrían enfrentar sanciones

Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva en Por la Mañana, Pérez Luna comparó este tipo de casos con el uso de música protegida por derechos de autor.

“Si están teniendo un ingreso por este atractivo, digamos, que son la reproducción de los partidos de la justa mundialista, podrían ser acreedores a alguna sanción“, señaló la funcionaria del IMPI al ser cuestionada sobre restaurantes y establecimientos que suelen proyectar eventos deportivos.

La directora divisional explicó que se trata de una situación similar a la que ocurre con los derechos relacionados con la reproducción de música en establecimientos comerciales.

Negocios aún están a tiempo de regularizarse

La funcionaria indicó que los negocios que tengan dudas sobre este tema todavía pueden acercarse al instituto para recibir orientación.

“Están muy a tiempo de poderse acercar con nosotros para darles el asesoramiento y que eviten tener algún conflicto posterior”, afirmó Pérez Luna.

Añadió que este acompañamiento busca brindar certeza a establecimientos como bares y restaurantes que buscan aprovechar el interés generado por la Copa Mundial de la FIFA 2026.

FIFA y el Trofeo del Mundial tienen protección reforzada en México

La advertencia ocurre semanas después de que el IMPI otorgó la declaratoria de Marca Famosa a “FIFA” y al “Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA”.

Según el comunicado oficial “IMPI reconoce a FIFA y al Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA como Marcas Famosas”, publicado el 23 de abril de 2026, esta figura fortalece la protección jurídica de ambos signos distintivos en territorio nacional.

“La declaratoria de Marca Famosa reconoce el prestigio y posicionamiento de estas marcas, así como fortalece su protección jurídica”, informó el instituto.

El organismo también destacó que la protección de la propiedad industrial tendrá especial relevancia durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué deben hacer los negocios?

De acuerdo con la información difundida por el IMPI, los establecimientos interesados en transmitir los partidos del Mundial 2026 pueden acercarse al instituto para recibir asesoría sobre derechos relacionados con las transmisiones y sobre el uso de activos protegidos vinculados con la FIFA.

Además, deben considerar que la marca FIFA y el Trofeo de la Copa Mundial cuentan con protección jurídica reforzada en México, conforme a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Por ello, antes de utilizar elementos oficiales del torneo en actividades comerciales, publicidad o promociones, resulta recomendable verificar que su uso se encuentre dentro del marco legal aplicable.

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