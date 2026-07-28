CDMX amplía descuentos para pagar adeudos de predial, agua y otras contribuciones
El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció la ampliación por tres meses del Programa de Regularización Fiscal, por lo que permanecerá vigente hasta septiembre, con el objetivo de que más personas puedan ponerse al corriente en el pago de sus adeudos fiscales.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que la decisión se tomó debido a los resultados obtenidos por el programa, el cual ha beneficiado a más de 186 mil personas y ha permitido recaudar más de mil millones de pesos.
“Considerando el éxito de este programa, anunciamos su ampliación por tres meses para que más personas puedan aprovechar estos beneficios, regularizar sus adeudos y mantenerse al corriente en el pago de sus contribuciones”, señaló.
¿Qué abarca el programa en CDMX?
El programa abarca descuentos en pago de predial, agua y multas de tránsito. En las infracciones de tránsito no contempla faltas administrativas graves.
Cada rubro tiene especificaciones, por ejemplo, dependiendo de tu predio te pueden hacer descuento de entre mil a dos mil pesos. Si tienes dudas puedes marcar a Contributel al 55 55883388 donde te resolverán tus inquietudes sobre pagos, adeudos y trámites de la Tesorería.
Durante la presentación del informe de las finanzas públicas correspondiente al primer semestre de 2026, la mandataria destacó que la ampliación forma parte de las acciones para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la ciudadanía.
Por su parte, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo De Botton Falcón, informó que los ingresos de la Ciudad de México registraron un crecimiento de 12.12% al segundo trimestre de 2026, resultado que, dijo, también refleja el desempeño de la recaudación y de los programas implementados para apoyar a las y los contribuyentes.
La administración capitalina reiteró que con la extensión del Programa de Regularización Fiscal se busca que un mayor número de personas aproveche los beneficios disponibles para regularizar sus adeudos y mantenerse al corriente en el cumplimiento de sus contribuciones.
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