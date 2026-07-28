CDMX amplía descuentos para pagar adeudos de predial, agua y otras contribuciones

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En CDMX, extienden el Programa de Regularización Fiscal. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció la ampliación por tres meses del Programa de Regularización Fiscal, por lo que permanecerá vigente hasta septiembre, con el objetivo de que más personas puedan ponerse al corriente en el pago de sus adeudos fiscales.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que la decisión se tomó debido a los resultados obtenidos por el programa, el cual ha beneficiado a más de 186 mil personas y ha permitido recaudar más de mil millones de pesos.

“Considerando el éxito de este programa, anunciamos su ampliación por tres meses para que más personas puedan aprovechar estos beneficios, regularizar sus adeudos y mantenerse al corriente en el pago de sus contribuciones”, señaló.

Rendimos el informe de las finanzas públicas del primer semestre de 2026 y los resultados demuestran que el modelo de austeridad republicana, honestidad y combate a la corrupción funciona. En la #CapitalDeLaTransformación demostramos que se puede hacer más inversión con menos… pic.twitter.com/vOrI1jcaOZ — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 27, 2026

¿Qué abarca el programa en CDMX?

El programa abarca descuentos en pago de predial, agua y multas de tránsito. En las infracciones de tránsito no contempla faltas administrativas graves.

Cada rubro tiene especificaciones, por ejemplo, dependiendo de tu predio te pueden hacer descuento de entre mil a dos mil pesos. Si tienes dudas puedes marcar a Contributel al 55 55883388 donde te resolverán tus inquietudes sobre pagos, adeudos y trámites de la Tesorería.

Llama a Contributel y resuelve tus dudas sobre pagos, adeudos y trámites de la Tesorería.

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Durante la presentación del informe de las finanzas públicas correspondiente al primer semestre de 2026, la mandataria destacó que la ampliación forma parte de las acciones para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la ciudadanía.

Por su parte, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo De Botton Falcón, informó que los ingresos de la Ciudad de México registraron un crecimiento de 12.12% al segundo trimestre de 2026, resultado que, dijo, también refleja el desempeño de la recaudación y de los programas implementados para apoyar a las y los contribuyentes.

La administración capitalina reiteró que con la extensión del Programa de Regularización Fiscal se busca que un mayor número de personas aproveche los beneficios disponibles para regularizar sus adeudos y mantenerse al corriente en el cumplimiento de sus contribuciones.

La Ciudad de México continuó con finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles. Con resultados al primer semestre:



🟢 Se incrementó en 2.6 veces la inversión pública ejercida, lo que representó 10,758.3 millones de pesos (mdp) adicionales.



🟢 Se tuvieron aumentos… pic.twitter.com/3V0ImnVzCI — Juan Pablo de Botton (@JPDeBotton) July 27, 2026

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