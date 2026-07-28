Alumnos salen en defensa de profesor que se suicidó tras denuncia por presunto abuso sexual

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Profesor se suicidó tras denuncia; alumnos salen en su defensa. Foto: Getty.

Alumnos, exalumnos, familiares y amigos del profesor Alberto Israel Jasso Cruz, docente del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS), realizaron un homenaje para despedirlo y rechazaron las acusaciones de presunto abuso sexual que enfrentaba antes de quitarse la vida. Durante el acto, los asistentes aseguraron que el maestro fue víctima de una acusación falsa y solicitaron la creación de la denominada “Ley Jasso” para proteger a personas acusadas de manera malintencionada.

🇲🇽👉🏻La memoria de Alberto Jasso está siendo honrada en las inmediaciones del plantel Carmen Serdán del IEMS.



Familiares, amigos y alumnos lo despidieron entre aplausos y recordaron su calidad moral, sus valores y el compromiso que siempre tuvo con el bienestar de sus… pic.twitter.com/1097IEzduT — Arturo Villegas (@ArturoVill7) July 27, 2026

Alumnos y exalumnos defendieron la trayectoria del profesor

Las muestras de apoyo se realizaron en las inmediaciones del plantel Carmen Serdán del IEMS, donde estudiantes y exestudiantes recordaron al profesor por su compromiso académico y humano.

Una exalumna afirmó:

“Yo fui alumna y tutora por tres años y el profesor siempre tuvo la confianza conmigo en lo académico y sentimental y puedo mencionar que nunca me hizo nada, 100% siempre me sentí cómoda con él, podíamos estar a gusto platicando, comiendo, a puertas abiertas o cerradas, él siempre estuvo abierto para todos y para todas y es muy doloroso como con una denuncia falsa una vida se puede destruir”.

Otro exalumno expresó:

“Tuve el privilegio de conocer al maestro Jasso el último año de prepa y siempre fue una gran persona”.

Mientras que otro de los asistentes agregó:

“Siempre estuvo para nosotros, es lo más injusto que lo hayan señalado de algo que quienes convivimos con él sabemos que no fue de esa manera”.

Familiares, amigos y estudiantes también lo despidieron entre aplausos y destacaron sus valores, además de exigir la creación de la “Ley Jasso”, con el argumento de proteger a personas frente a denuncias que consideren falsas o malintencionadas.

¿Quién era el profesor Alberto Israel Jasso?

Alberto Israel Jasso Cruz era profesor del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS). Antes de su muerte, difundió un video en el que aseguró ser inocente de las acusaciones de presunto abuso sexual presentadas por una alumna y explicó que esa situación influyó en su decisión de quitarse la vida.

🚨#Terrible 😱

Profesor se quita la vida tras supuesta denuncia falsa de una alumna que lo chantajeaba por una calificación.

Sabiendo que en México no existe la justicia y el poder judicial es corrupto, prefirió quitarse la vida pues le quitarían todo, pero dejó este vídeo.😥👇🏻… — Accion Civil Mexicana (@AccionCivilMX) July 23, 2026

De acuerdo con lo expuesto en el video, una estudiante del IEMS Azcapotzalco lo denunció por presunto abuso sexual ante autoridades escolares y el Ministerio Público, señalando que el docente la habría tocado en seis ocasiones durante un mismo día, situación que presuntamente le provocó una crisis de ansiedad.

IEMS pide evitar la desinformación y respetar el debido proceso

El IEMS emitió un comunicado el 23 de junio de 2026, en el que señaló que en torno al fallecimiento del profesor ha circulado desinformación y se han difundido datos personales de las personas involucradas.

Foto: IEMS

La institución pidió evitar la difusión de información falsa, datos personales o contenidos que promuevan:

El escarnio público

La revictimización

Discursos de odio contra cualquier persona

Asimismo, el instituto reiteró que garantiza el respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso, tanto para la persona denunciada como para quien presenta una denuncia, también informó que pone a disposición servicios médicos y psicológicos cuando las personas involucradas lo requieran.

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