SEP, Segob e ISSSTE reanudan diálogo con CNTE

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SEP, Segob e ISSSTE reabren la puerta al diálogo con la CNTE. Foto: Cuartoscuro

Las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúan en distintos puntos de la Ciudad de México y otras entidades del país. En medio de las protestas y afectaciones viales registradas en las últimas semanas, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció la reanudación de la mesa de diálogo con representantes del magisterio disidente.

La reunión se llevará a cabo este miércoles con la participación de la Secretaría de Gobernación (Segob), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El día de hoy a las 13:30 horas continuará el diálogo con la CNTE y la Secretaria de Gobernación @SEGOB_mx Rosa Icela Rodriguez @rosaicela_ , el ISSSTE @ISSSTE_mx y la Secretaría de Educación Pública @SEP_mx con el fin de concretar compromisos para que todas las niñas y niños del… — Mario Delgado (@mario_delgado) June 17, 2026

Mario Delgado convoca a nueva mesa de diálogo con la CNTE

A través de un mensaje, el titular de la SEP, informó que las negociaciones continuarán este miércoles con el objetivo de avanzar en los compromisos planteados por los docentes.

“El día de hoy a las 13:30 horas continua el diálogo con la CNTE y la Segob, Rosa Icela Rodríguez, el ISSSTE y la SEP con el fin de concretar compromisos para que todas las niñas y niños del país puedan cerrar satisfactoriamente y sin contratiempos el ciclo escolar”.

El encuentro ocurre luego de varios días de protestas, bloqueos y marchas encabezadas por integrantes de la CNTE en la capital del país y otras regiones.

Buscan acuerdos para concluir el ciclo escolar sin afectaciones

De acuerdo con la SEP, la mesa de trabajo tiene como propósito construir acuerdos que permitan atender las demandas del magisterio y, al mismo tiempo, garantizar la conclusión del ciclo escolar 2025-2026 sin mayores contratiempos para los estudiantes. Las autoridades federales buscan avanzar en los compromisos pendientes mediante el diálogo entre las partes involucradas.

CNTE mantiene movilizaciones en la capital

La convocatoria al diálogo se da mientras integrantes de la CNTE realizan una movilización hacia el Estadio Ciudad de México, donde se tiene programado un encuentro correspondiente al Mundial.

Las protestas forman parte de la jornada de movilizaciones que el magisterio disidente ha mantenido durante las últimas semanas para exigir respuestas a sus demandas laborales y de seguridad social.

Mientras continúan las manifestaciones, la mesa de diálogo entre la CNTE, la Secretaría de Gobernación, la SEP y el ISSSTE será clave para determinar si existen avances que permitan desactivar las protestas y encaminar acuerdos entre el Gobierno federal y los docentes.

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