CNTE bloquea Reforma e Insurgentes; aquí las alternativas viales
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realiza nuevas movilizaciones en distintos puntos de la Ciudad de México. Como parte de las protestas, los manifestantes avanzaron desde Eje Central hacia Paseo de la Reforma, donde se concentran en sus cruces con Av. Insurgentes y Eje 1 Poniente, en la alcaldía Cuauhtémoc, cerca de la Torre del Caballito, afectando la circulación vehicular.
¿Dónde se concentran los manifestantes de la CNTE?
Además del punto ubicado en las inmediaciones de la Torre del Caballito, otro grupo de manifestantes se instaló en el cruce de Paseo de la Reforma y Circuito Interior, cerca de la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.
La movilización forma parte de la jornada de protestas que mantiene la organización magisterial en la capital, donde también tiene previsto manifestarse frente a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
CNTE prevé retomar diálogo con Segob, SEP e ISSSTE
De manera paralela a las movilizaciones, se espera que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación retome las mesas tripartitas de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob), la SEP y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
¿Cuáles son las demandas de la CNTE?
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene una serie de demandas relacionadas con las condiciones laborales del magisterio, el sistema de pensiones y el fortalecimiento de la educación pública.
Entre las principales exigencias del gremio se encuentran:
- Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007
- Incremento salarial del 100%
- Regreso a un sistema de pensiones solidario
- Mejoramiento de la infraestructura escolar
- Fin de las acciones que consideran represivas
- Mayor presupuesto para la educación pública
- Garantías de seguridad para estudiantes, docentes y personal educativo
Vialidades afectadas por los bloqueos de la CNTE
Las autoridades capitalinas advirtieron que las principales afectaciones a la circulación podrían registrarse en:
- Paseo de la Reforma
- Eje 1 Poniente
- Calles del Centro Histórico
- Accesos cercanos al Bosque de Chapultepec
Por ello, recomendaron anticipar traslados y mantenerse atentos a los reportes de tránsito.
Alternativas viales por la marcha de la CNTE
Ante los cierres y bloqueos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sugirió utilizar las siguientes rutas alternas:
- Circuito Interior
- Avenida Chapultepec
La marcha de la CNTE en Paseo de la Reforma mantiene afectaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, por lo que las autoridades exhortaron a la ciudadanía a considerar tiempos adicionales de traslado y utilizar rutas alternas para evitar contratiempos.
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