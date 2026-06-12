CNTE bloquea Reforma e Insurgentes; aquí las alternativas viales

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Marcha de la CNTE complica la circulación en Paseo de la Reforma Foto: @OVIALCDMX

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realiza nuevas movilizaciones en distintos puntos de la Ciudad de México. Como parte de las protestas, los manifestantes avanzaron desde Eje Central hacia Paseo de la Reforma, donde se concentran en sus cruces con Av. Insurgentes y Eje 1 Poniente, en la alcaldía Cuauhtémoc, cerca de la Torre del Caballito, afectando la circulación vehicular.

¿Dónde se concentran los manifestantes de la CNTE?

Además del punto ubicado en las inmediaciones de la Torre del Caballito, otro grupo de manifestantes se instaló en el cruce de Paseo de la Reforma y Circuito Interior, cerca de la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

La movilización forma parte de la jornada de protestas que mantiene la organización magisterial en la capital, donde también tiene previsto manifestarse frente a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en ambos sentidos de Av. Paseo de la Reforma y sus cruces con Av. Insurgentes y Eje 1 Poniente, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes. #AlternativaVial Av. Chapultepec y Circuito Interior. pic.twitter.com/ZOd1u0kruh — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 12, 2026

CNTE prevé retomar diálogo con Segob, SEP e ISSSTE

De manera paralela a las movilizaciones, se espera que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación retome las mesas tripartitas de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob), la SEP y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

¿Cuáles son las demandas de la CNTE?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene una serie de demandas relacionadas con las condiciones laborales del magisterio, el sistema de pensiones y el fortalecimiento de la educación pública.

Entre las principales exigencias del gremio se encuentran:

Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007

Incremento salarial del 100%

Regreso a un sistema de pensiones solidario

Mejoramiento de la infraestructura escolar

Fin de las acciones que consideran represivas

Mayor presupuesto para la educación pública

Garantías de seguridad para estudiantes, docentes y personal educativo

Vialidades afectadas por los bloqueos de la CNTE

Las autoridades capitalinas advirtieron que las principales afectaciones a la circulación podrían registrarse en:

Paseo de la Reforma

Eje 1 Poniente

Calles del Centro Histórico

Accesos cercanos al Bosque de Chapultepec

Por ello, recomendaron anticipar traslados y mantenerse atentos a los reportes de tránsito.

Alternativas viales por la marcha de la CNTE

Ante los cierres y bloqueos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sugirió utilizar las siguientes rutas alternas:

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

La marcha de la CNTE en Paseo de la Reforma mantiene afectaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, por lo que las autoridades exhortaron a la ciudadanía a considerar tiempos adicionales de traslado y utilizar rutas alternas para evitar contratiempos.

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