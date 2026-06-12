Indignación en CDMX: captan a hombres usando manta de madres buscadoras para cubrirse de la lluvia

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Madres buscadoras recuperaron una manta usada por tres hombres. Foto:Cuartoscuro

Una escena registrada en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México (CDMX), generó reacciones en redes sociales luego de que fueran captados tres hombres presuntamente ebrios utilizando una manta de madres buscadoras para resguardarse de la lluvia.

El hecho ocurrió mientras familiares de personas desaparecidas mantenían una manifestación en la zona y derivó en una confrontación que incluyó una agresión contra un reportero que intentó intervenir.

Un miserable briago arrebatándole a una buscadora la lona de un ser amado desaparecido para taparse de la lluvia en el Ángel.



Qué perro coraje y qué perfecta alegoría de este pinche mundial en el infierno.pic.twitter.com/u7b6YHyfOE — Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) June 12, 2026

El incidente quedó documentado en un video difundido en plataformas digitales, donde se observa a los hombres sosteniendo una lona utilizada por colectivos de búsqueda. En la manta podían apreciarse fotografías y rostros de personas reportadas como desaparecidas.

Hombres utilizan manta de madres buscadoras para protegerse de la lluvia

De acuerdo con las imágenes compartidas en redes sociales, los sujetos utilizaron la manta como una especie de techo improvisado para cubrirse de las precipitaciones registradas en la capital del país.

Minutos después, dos madres buscadoras se acercaron para retirar la lona y recuperarla, debido a que forma parte del material utilizado durante sus actividades de protesta y visibilización de casos de desaparición.

En el video se aprecia cómo las mujeres intentan recuperar la manta mientras reclaman a los hombres por hacer uso de ella. La situación provocó tensión en el lugar y llamó la atención de personas que se encontraban cerca del monumento.

Reportero es agredido durante la confrontación

Durante el intercambio, un reportero que se encontraba documentando los hechos trató de intervenir en apoyo de las madres buscadoras.

Las imágenes muestran que uno de los hombres se acerca al periodista y le extiende la mano. Sin embargo, al no recibir respuesta, el sujeto cambia de actitud y comienza a encararlo.

Uno de los sujetos con playera de la Selección de color blanco, además, trató de impedir que el periodista grabara.

Posteriormente, un segundo hombre se suma a la confrontación y ambos rodean al comunicador. Segundos después, uno de ellos lo jala y lo derriba al suelo, en una acción que fue captada por quienes grababan el momento.

El video muestra que la agresión ocurrió frente a varias personas que observaban lo sucedido en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

Video genera reacciones en redes sociales

Tras difundirse el material en redes sociales como en la cuenta de X de Alfredo Lecona, usuarios de redes sociales expresaron diversas reacciones sobre el comportamiento de los hombres y el uso de una manta que contiene imágenes de personas desaparecidas.

El caso también volvió a colocar atención sobre las actividades que realizan los colectivos de búsqueda y familiares de personas no localizadas, quienes suelen instalar mantas, fotografías y fichas de búsqueda en espacios públicos para exigir avances en las investigaciones y mantener visibles los casos de desaparición.

Hasta el momento, no se ha informado si las personas involucradas en la confrontación fueron identificadas o si se presentó alguna denuncia relacionada con los hechos captados en video.

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