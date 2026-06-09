CNTE encabeza las movilizaciones en CDMX este 9 de junio; prevén afectaciones en Taxqueña y Coyoacán

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Habrá concentraciones en distintas zonas. Foto: Cuartoscuro.

La Ciudad de México (CDMX) tendrá este martes 9 de junio una jornada con una marcha, 10 concentraciones, dos citas agendadas y tres rodadas ciclistas que podrían generar afectaciones viales en distintos puntos de la capital.

La movilización más numerosa será encabezada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que prevé reunir a 6 mil personas en una marcha desde Taxqueña rumbo al Estadio Ciudad de México.

Movilizaciones que podrían afectar más la circulación hoy

De acuerdo con la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), estas son algunas de las actividades que podrían provocar complicaciones para automovilistas y usuarios del transporte público:

CNTE : marcha a las 10:00 horas desde la estación Taxqueña del Metro hacia el Estadio Ciudad de México. Aforo estimado: 6 mil personas.

: marcha a las 10:00 horas desde la estación Taxqueña del Metro hacia el Estadio Ciudad de México. Aforo estimado: 6 mil personas. Vecinos de la Unidad Habitacional Villa Panamericana : protesta a las 09:00 horas en Periférico Sur y México 1968, en Coyoacán. Se prevén posibles bloqueos.

: protesta a las 09:00 horas en Periférico Sur y México 1968, en Coyoacán. Se prevén posibles bloqueos. Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa : volanteo informativo a las 09:00 horas en la caseta de Tlalpan.

: volanteo informativo a las 09:00 horas en la caseta de Tlalpan. Comunidad Politécnica : asamblea en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), en Gustavo A. Madero.

: asamblea en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), en Gustavo A. Madero. Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas: concentración a las 14:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

CNTE encabezará la movilización más grande del día

La marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación comenzará a las 10:00 horas en la estación Taxqueña de la Línea 2 del Metro, ubicada en Canal de Miramontes y Calzada Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán.

Los maestros avanzarán hacia el Estadio Ciudad de México para exigir, entre otros puntos:

Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Eliminación de las Afores en el sistema de pensiones.

Incremento salarial del 100% al sueldo base.

Mejores condiciones laborales.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Alto a los descuentos salariales por movilizaciones.

Vecinos de Coyoacán protestarán contra proyecto inmobiliario

Otra de las concentraciones previstas para este martes será la de vecinos de la Unidad Habitacional Villa Panamericana, quienes se manifestarán en Periférico Sur y México 1968.

Los inconformes rechazan el proyecto denominado “Periférico Sur 5492”, que contempla la construcción de 440 departamentos en dos torres de hasta 15 niveles.

Según la convocatoria, los vecinos consideran que el desarrollo podría generar:

Problemas de movilidad.

Mayor contaminación.

Riesgo de inundaciones.

Incremento en el costo del predial.

Aumento en tarifas de servicios básicos como agua y luz.

Además, no se descartan bloqueos ni la participación de habitantes de otras colonias de la zona.

Familiares de los 43 de Ayotzinapa realizarán actividades en la caseta de Tlalpan

Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa también llevarán a cabo actividades este martes.

La concentración está programada para las 09:00 horas en la caseta de Tlalpan, como parte de la “Jornada Intermedia hacia los 12 años de la Desaparición de los 43 Normalistas de Ayotzinapa”.

Las autoridades prevén posibles afectaciones a la circulación durante el desarrollo de la actividad.

Alcaldías con más actividades este 9 de junio

Las movilizaciones y concentraciones programadas se distribuirán principalmente en:

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Tlalpan

Benito Juárez

Azcapotzalco

Iztapalapa

Toma precauciones si circulas por estas zonas

Debido a las actividades previstas para este martes, se recomienda anticipar traslados si transitas por:

Taxqueña y Canal de Miramontes.

Periférico Sur.

Caseta México-Cuernavaca.

Estadio Ciudad de México.

Centro Histórico.

Zona de Zacatenco y planteles del IPN.

Las autoridades capitalinas prevén que las movilizaciones se desarrollen durante gran parte del día, por lo que recomiendan mantenerse atentos a reportes viales y alternativas de circulación.

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