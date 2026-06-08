CNTE lleva sus protestas a televisoras y avenidas principales en CDMX

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CNTE se moviliza en CDMX. Foto: SSC

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene este lunes 8 de junio una jornada de movilizaciones en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX), como parte de la huelga nacional iniciada el pasado 1 de junio para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y cambios al sistema de pensiones.

De acuerdo con la agenda difundida por el magisterio disidente, las actividades incluyen concentraciones, conferencias de prensa y protestas frente a diversas televisoras de la capital, con el objetivo de dar mayor visibilidad a sus demandas. Las acciones comenzaron alrededor de las 10:00 horas y podrían extenderse durante gran parte del día.

Alternativas viales por bloqueos de la CNTE

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, debido a las movilizaciones en diferentes puntos de las alcaldías Cuauhtémoc y Tlalpan, los automovilistas pueden tomar alternativas viales como:

Punto de concentración: avenida Paseo de la Reforma y Bucareli, colonia Juárez.

avenida Paseo de la Reforma y Bucareli, colonia Juárez. Alternativas: Circuito Interior, Eje 1 Norte y Eje 2 Norte.

Punto de concentración: avenida Chapultepec #28, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

avenida Chapultepec #28, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Alternativas: Eje 3 Sur y Eje 2 Sur.

Punto de concentración: avenida Morelos #16, colonia Centro.

avenida Morelos #16, colonia Centro. Alternativas: avenida México – Tenochtitlán.

Punto de concentración: Periférico Sur #4121, colonia Fuentes Del Pedregal, Tlalpan.

Periférico Sur #4121, colonia Fuentes Del Pedregal, Tlalpan. Alternativas: avenida de los Insurgentes Sur y el Eje 10 Sur.

La SSC se mantiene atenta al monitoreo de las movilizaciones de este día y, a través de sus canales oficiales de redes sociales, se informarán las afectaciones y alternativas viales.

La CNTE ha reiterado que continuará con las movilizaciones hasta obtener una respuesta favorable a sus principales exigencias, entre ellas la eliminación del actual esquema de pensiones y mejoras laborales para el magisterio. Las protestas se realizan a pocos días de la inauguración del Mundial de Futbol 2026 en la Ciudad de México.

El conflicto entre el gobierno federal y la CNTE se mantiene sin acuerdos definitivos. Aunque las autoridades han señalado que el diálogo sigue abierto, los docentes han advertido que continuarán con bloqueos y manifestaciones para presionar una solución a sus demandas.

Normalistas de Ayotzinapa denuncian represión en la caseta de Tlalpan; CNTE acude al apoyo

Isidoro Vicario, abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, denunció que elementos policiales están bloqueando el avance de autobuses con manifestantes hacia el centro del país. Este hecho se da en el arranque de una jornada de protestas que contempla sumarse a las movilizaciones ya impulsadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Normalistas de Ayotzinapa denuncian represión en la caseta de Tlalpan; CNTE acude al apoyo. pic.twitter.com/2GnU2Qvcep — Uno TV (@UnoNoticias) June 8, 2026

“Hoy el contingente de los padres y de los compañeros normalistas de Ayotzinapa de Guerrero se dirigían a la Ciudad de México, pero hoy en la mañana, desde hace más de dos horas, no nos dejan pasar en la caseta de Tlalpan; hay un número considerable de antimotines y de la Policía de la Ciudad de México que está impidiendo el paso”, denunció Isidoro Vicario.

Ante esta situación, profesores de la región de Guerrero se desplazarán en camiones a la caseta Tlalpan para apoyar a los padres de los 43.



“No es posible que, en vez de privilegiar este derecho de manifestación, tengan que reprimir a las organizaciones que levantan la voz”, añadió el abogado de los normalistas

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