CNTE y “Halconazo”, las principales protestas en CDMX para este 10 de junio
Este miércoles 10 de junio habrá 41 protestas en distintas partes de la Ciudad de México (CDMX), principalmente del CNTE y de estudiantes por la conmemoración del “Halconazo”.
De forma específica, habrá dos marchas; 17 concentraciones; tres citas agendadas; cuatro rodadas ciclistas; una rodada de autos y 13 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Entre las principales protestas de CDMX, destaca una nueva concentración de la CNTE, así como una manifestación de estudiantes por la conmemoración del “Halconazo” para este 10 de junio.
Protestas en CDMX para este 10 de junio
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
- Hora: 10:00
- Lugar: Secretaría de Gobernación
- Motivo: Exigen la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa 2019, además de mejoras salariales y laborales
- Aforo: 6,000
Comité 68 Prolibertades Democráticas
- Hora: 16:00
- Lugar: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Unidad Santo Tomás del IPN, alcaldía Miguel Hidalgo
- Destino: Zócalo capitalino
- Motivo: Marcha “¡Ni Perdón, Ni Olvido!” para conmemorar el 55 aniversario del Halconazo del 10 de junio de 1971 y expresar solidaridad con diversas luchas sociales
- Aforo: 600
Colectiva “Glorieta de las y los Desaparecidos”
- Hora: 19:00
- Lugar: Estación Registro Federal del Tren Ligero, alcaldía Coyoacán
- Destino: Estadio Ciudad de México
- Motivo: “Iluminemos la Búsqueda: Caminata de las Antorchas por los Desaparecidos”, para visibilizar la problemática de las desapariciones en México
- Aforo: 400
Concentraciones para hoy
Sindicato Mexicano de Salud
- Hora: 09:00
- Lugar: Oficinas Centrales del IMSS-Bienestar, alcaldía Álvaro Obregón
- Motivo: Exigen respeto a derechos laborales, prestaciones y autonomía sindical
- Aforo: 60
Coalición de Sindicatos de la Secretaría de Cultura
- Hora: 09:30
- Lugar: Secretaría de Cultura, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Demandan información sobre incremento salarial y condiciones para jubilación
- Aforo: 90
Colectivo “Ocupa Graff-ica México”
- Hora: 10:00
- Lugar: Puente de la estación Perisur del Metrobús, alcaldía Coyoacán
- Motivo: Realizarán la actividad “Pinta Masiva Ciudad de México: Graffiti Antimundial”.
- Aforo: 35
Familiares y Amigos de Víctima de un Hecho de Tránsito
- Hora: 10:00
- Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México
- Motivo: Exigen justicia para un joven fallecido en un hecho de tránsito ocurrido en agosto de 2025.
- Aforo: 30
Familias Desalojadas del Edificio de República de Cuba No. 11
- Hora: 10:30
- Lugar: Congreso de la Ciudad de México
- Motivo: Presentarán propuesta de modificación a la iniciativa de reforma constitucional sobre rentas justas
- Aforo: 50
Madres y Padres de los 43 Estudiantes Normalistas Desaparecidos de Ayotzinapa
- Hora: 11:00
- Lugar: Hemiciclo a Juárez
- Motivo: Manifestación por la falta de avances en la investigación del caso Ayotzinapa
- Aforo: 200
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio México
- Hora: 11:30
- Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México
- Motivo: Acompañamiento a familiares de víctima de feminicidio durante audiencia judicial
- Aforo: 35
Familiares y Amigos de Víctima de Presunto Feminicidio
- Hora: 11:40
- Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México
- Motivo: Exigen que la investigación se realice bajo protocolo de feminicidio.
- Aforo: 30
Colectivo “Vivas en Memoria”
- Hora: 13:00
- Lugar: Estación Viaducto de la Línea 2 del Metro, alcaldía Benito Juárez
- Motivo: Colocación de fichas de búsqueda y elaboración de murales para visibilizar desapariciones.
- Aforo: 40
Frente Estudiantil Interuniversitario Revolucionario
- Hora: 15:00
- Lugar: Estación Normal de la Línea 2 del Metro, alcaldía Miguel Hidalgo
- Motivo: Protesta “Metro Popular” para exigir tarifa preferencial para estudiantes
- Aforo: 60
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México
- Hora: 16:00
- Lugar: Biblioteca de las Revoluciones de México, alcaldía Álvaro Obregón
- Motivo: Foro “A 55 años del Halconazo, 10 de Junio no se Olvida”.
- Aforo: 40
Sindicato Mexicano de Electricistas
- Hora: 16:00
- Lugar: Estación Normal de la Línea 2 del Metro, alcaldía Miguel Hidalgo
- Motivo: Se concentrarán para incorporarse a la marcha conmemorativa del Halconazo
- Aforo: 250
Comunidad Estudiantil de la Facultad de Música de la UNAM
- Hora: 18:00
- Lugar: Museo Nacional de las Intervenciones, alcaldía Coyoacán
- Motivo: Se reunirán para sumarse a la Caminata de las Antorchas por los Desaparecidos
- Aforo: 55
Graffiti Colectivo Antimundialista
- Hora: 20:00
- Lugar: Estación Chabacano del Metro y Jardín Flotante Tlallipan
- Motivo: Actividad de protesta contra políticas relacionadas con la organización del Mundial FIFA 2026
- Aforo: 30
Liberum A.C.
- Hora: Durante el día
- Lugar: Monumento a la Revolución
- Motivo: Volanteo informativo sobre bienestar animal y medio ambiente.
- Aforo: 5
Casa Ojala Ojala MX
- Hora: 20:30
- Lugar: Jardín de Lluvia, alcaldía Coyoacán
- Motivo: Inauguración del anti-mural “Agua es la Vida”.
- Aforo: 60
Eventos religiosos
Fiesta Patronal de Corpus Christi
- Hora: Durante el día
- Lugar: Parroquia del Pueblo de San Andrés Totoltepec, alcaldía Tlalpan
- Motivo: Celebraciones patronales de Corpus Christi.
- Fecha: Del 4 al 14 de junio de 2026
- Aforo: 5,000
Citas programadas para hoy
Asociación Nacional de Colonos y Campesinos
- Hora: 10:00
- Lugar: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, alcaldía Iztacalco
- Motivo: Solicitan regularización de predios en Hidalgo.
- Aforo: 30
Padres de las escuelas primarias “Centenario de la Constitución del 57” y “Esteban Vaca Calderón”
- Hora: 10:00
- Lugar: Dirección de Educación Primaria No. 2, alcaldía Gustavo A. Madero
- Motivo: Exigen destitución de supervisora escolar por presuntas irregularidades
- Aforo: 15
Fundación “ASOCIVE” A.C.
- Hora: Durante el día
- Lugar: Oficinas Centrales del Sistema de Transporte Colectivo Metro
- Motivo: Solicitan devolución de mobiliario retirado y autorización para espacios de venta.
- Aforo: 20
Rodadas ciclistas para hoy
People For Bikes – Roma
- Hora: 06:50
- Lugar: Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc
- Destino: Bosque de Chapultepec y Parque Aztlán
- Aforo: 20
Subsecretaría de Territorios de Paz e Igualdad de la Ciudad de México
- Hora: 07:30
- Lugar: Parque del Lago y Raíz del Agua, alcaldía Iztacalco
- Destino: Deportivo Iztacalco
- Motivo: Rodada “Rolando por los corredores escolares de paz”.
- Aforo: 300
Libertad en Bici
- Hora: 20:15
- Lugar: Eje 5 Sur y Calle 10 de Agosto, alcaldía Iztapalapa
- Destino: diversos templos de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo
- Aforo: 20
Team Taquitos
- Hora: 20:45
- Lugar: Torre Caballito, alcaldía Cuauhtémoc
- Destino: Sin definir
- Aforo: 20
Rodada de autos
Gumball 3000
- Hora: 17:00
- Lugar: Caseta La Venta, alcaldía Cuajimalpa
- Destino: Monumento a la Revolución
- Aforo: 50,000
Puedes tomar rutas alternas y prevenir tus traslados para evitar retrasos por las protestas en CDMX de este 10 de junio.
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