CNTE y “Halconazo”, las principales protestas en CDMX para este 10 de junio

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La CNTE volverá a manifestarse. Foto: Cuartoscuro.

Este miércoles 10 de junio habrá 41 protestas en distintas partes de la Ciudad de México (CDMX), principalmente del CNTE y de estudiantes por la conmemoración del “Halconazo”.

De forma específica, habrá dos marchas; 17 concentraciones; tres citas agendadas; cuatro rodadas ciclistas; una rodada de autos y 13 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Entre las principales protestas de CDMX, destaca una nueva concentración de la CNTE, así como una manifestación de estudiantes por la conmemoración del “Halconazo” para este 10 de junio.

La #SSC informa:



Respecto a dos movilizaciones que se tienen previstas este día, la #SSC recomienda prevenir los tiempos de traslado y utilizar alternativas viales:



A partir de las 10:00 horas, maestras y maestros se concentranán en La Torre del Caballito para dirigirse a la… pic.twitter.com/Ro4lKdJ6BK — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 10, 2026

Protestas en CDMX para este 10 de junio

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

Hora: 10:00

Lugar: Secretaría de Gobernación

Motivo: Exigen la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa 2019, además de mejoras salariales y laborales

Aforo: 6,000

Comité 68 Prolibertades Democráticas

Hora: 16:00

Lugar: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Unidad Santo Tomás del IPN, alcaldía Miguel Hidalgo

Destino: Zócalo capitalino

Motivo: Marcha “¡Ni Perdón, Ni Olvido!” para conmemorar el 55 aniversario del Halconazo del 10 de junio de 1971 y expresar solidaridad con diversas luchas sociales

Aforo: 600

Colectiva “Glorieta de las y los Desaparecidos”

Hora: 19:00

Lugar: Estación Registro Federal del Tren Ligero, alcaldía Coyoacán

Destino: Estadio Ciudad de México

Motivo: “Iluminemos la Búsqueda: Caminata de las Antorchas por los Desaparecidos”, para visibilizar la problemática de las desapariciones en México

Aforo: 400

Concentraciones para hoy

Sindicato Mexicano de Salud

Hora: 09:00

Lugar: Oficinas Centrales del IMSS-Bienestar, alcaldía Álvaro Obregón

Motivo: Exigen respeto a derechos laborales, prestaciones y autonomía sindical

Aforo: 60

Coalición de Sindicatos de la Secretaría de Cultura

Hora: 09:30

Lugar: Secretaría de Cultura, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Demandan información sobre incremento salarial y condiciones para jubilación

Aforo: 90

Colectivo “Ocupa Graff-ica México”

Hora: 10:00

Lugar: Puente de la estación Perisur del Metrobús, alcaldía Coyoacán

Motivo: Realizarán la actividad “Pinta Masiva Ciudad de México: Graffiti Antimundial”.

Aforo: 35

Familiares y Amigos de Víctima de un Hecho de Tránsito

Hora: 10:00

Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México

Motivo: Exigen justicia para un joven fallecido en un hecho de tránsito ocurrido en agosto de 2025.

Aforo: 30

Familias Desalojadas del Edificio de República de Cuba No. 11

Hora: 10:30

Lugar: Congreso de la Ciudad de México

Motivo: Presentarán propuesta de modificación a la iniciativa de reforma constitucional sobre rentas justas

Aforo: 50

Madres y Padres de los 43 Estudiantes Normalistas Desaparecidos de Ayotzinapa

Hora: 11:00

Lugar: Hemiciclo a Juárez

Motivo: Manifestación por la falta de avances en la investigación del caso Ayotzinapa

Aforo: 200

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio México

Hora: 11:30

Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México

Motivo: Acompañamiento a familiares de víctima de feminicidio durante audiencia judicial

Aforo: 35

Familiares y Amigos de Víctima de Presunto Feminicidio

Hora: 11:40

Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México

Motivo: Exigen que la investigación se realice bajo protocolo de feminicidio.

Aforo: 30

Colectivo “Vivas en Memoria”

Hora: 13:00

Lugar: Estación Viaducto de la Línea 2 del Metro, alcaldía Benito Juárez

Motivo: Colocación de fichas de búsqueda y elaboración de murales para visibilizar desapariciones.

Aforo: 40

Frente Estudiantil Interuniversitario Revolucionario

Hora: 15:00

Lugar: Estación Normal de la Línea 2 del Metro, alcaldía Miguel Hidalgo

Motivo: Protesta “Metro Popular” para exigir tarifa preferencial para estudiantes

Aforo: 60

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México

Hora: 16:00

Lugar: Biblioteca de las Revoluciones de México, alcaldía Álvaro Obregón

Motivo: Foro “A 55 años del Halconazo, 10 de Junio no se Olvida”.

Aforo: 40

Sindicato Mexicano de Electricistas

Hora: 16:00

Lugar: Estación Normal de la Línea 2 del Metro, alcaldía Miguel Hidalgo

Motivo: Se concentrarán para incorporarse a la marcha conmemorativa del Halconazo

Aforo: 250

Comunidad Estudiantil de la Facultad de Música de la UNAM

Hora: 18:00

Lugar: Museo Nacional de las Intervenciones, alcaldía Coyoacán

Motivo: Se reunirán para sumarse a la Caminata de las Antorchas por los Desaparecidos

Aforo: 55

Graffiti Colectivo Antimundialista

Hora: 20:00

Lugar: Estación Chabacano del Metro y Jardín Flotante Tlallipan

Motivo: Actividad de protesta contra políticas relacionadas con la organización del Mundial FIFA 2026

Aforo: 30

Liberum A.C.

Hora: Durante el día

Lugar: Monumento a la Revolución

Motivo: Volanteo informativo sobre bienestar animal y medio ambiente.

Aforo: 5

Casa Ojala Ojala MX

Hora: 20:30

Lugar: Jardín de Lluvia, alcaldía Coyoacán

Motivo: Inauguración del anti-mural “Agua es la Vida”.

Aforo: 60

Eventos religiosos

Fiesta Patronal de Corpus Christi

Hora: Durante el día

Lugar: Parroquia del Pueblo de San Andrés Totoltepec, alcaldía Tlalpan

Motivo: Celebraciones patronales de Corpus Christi.

Fecha: Del 4 al 14 de junio de 2026

Aforo: 5,000

Citas programadas para hoy

Asociación Nacional de Colonos y Campesinos

Hora: 10:00

Lugar: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, alcaldía Iztacalco

Motivo: Solicitan regularización de predios en Hidalgo.

Aforo: 30

Padres de las escuelas primarias “Centenario de la Constitución del 57” y “Esteban Vaca Calderón”

Hora: 10:00

Lugar: Dirección de Educación Primaria No. 2, alcaldía Gustavo A. Madero

Motivo: Exigen destitución de supervisora escolar por presuntas irregularidades

Aforo: 15

Fundación “ASOCIVE” A.C.

Hora: Durante el día

Lugar: Oficinas Centrales del Sistema de Transporte Colectivo Metro

Motivo: Solicitan devolución de mobiliario retirado y autorización para espacios de venta.

Aforo: 20

Rodadas ciclistas para hoy

People For Bikes – Roma

Hora: 06:50

Lugar: Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc

Destino: Bosque de Chapultepec y Parque Aztlán

Aforo: 20

Subsecretaría de Territorios de Paz e Igualdad de la Ciudad de México

Hora: 07:30

Lugar: Parque del Lago y Raíz del Agua, alcaldía Iztacalco

Destino: Deportivo Iztacalco

Motivo: Rodada “Rolando por los corredores escolares de paz”.

Aforo: 300

Libertad en Bici

Hora: 20:15

Lugar: Eje 5 Sur y Calle 10 de Agosto, alcaldía Iztapalapa

Destino: diversos templos de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo

Aforo: 20

Team Taquitos

Hora: 20:45

Lugar: Torre Caballito, alcaldía Cuauhtémoc

Destino: Sin definir

Aforo: 20

Rodada de autos

Gumball 3000

Hora: 17:00

Lugar: Caseta La Venta, alcaldía Cuajimalpa

Destino: Monumento a la Revolución

Aforo: 50,000

Puedes tomar rutas alternas y prevenir tus traslados para evitar retrasos por las protestas en CDMX de este 10 de junio.

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