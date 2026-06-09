CNTE retira el bloqueo en Calzada de Tlalpan y estudiantes liberan la autopista México-Cuernavaca

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Foto: Cuartoscuro.

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retiraron el bloqueo que mantenían sobre Calzada de Tlalpan en la Ciudad de México, luego de varias horas de manifestación.

Los cerca de 6 mil maestros y normalistas se movilizaron en distintos puntos del sur de la capital y buscaban avanzar hacia el Estadio Ciudad de México.

La circulación comenzó a restablecerse poco a poco en la zona de Tlalpan y División del Norte, aunque permanecen afectaciones viales debido a la instalación de bloques de concreto y presencia policiaca en distintos cruces estratégicos.

CNTE intentó avanzar hacia el Estadio Ciudad de México

Durante la movilización, elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y de la Policía Auxiliar fueron desplegados sobre la banqueta de Calzada de Tlalpan rumbo al Periférico, como parte del operativo de resguardo alrededor del Estadio Ciudad de México.

Las mujeres integrantes de la CNTE encabezaron el avance del contingente mientras los manifestantes caminaban por Tlalpan y Taxqueña. Sin embargo, en el cruce de División del Norte y Calzada de Tlalpan fue instalado un cerco policiaco con dovelas y bloques de concreto para impedir el paso de los maestros.

Bloqueos en México-Cuernavaca también fueron retirados

Además del bloqueo en Tlalpan, estudiantes normalistas que se encontraban en la caseta de peaje de la autopista México-Cuernavaca también se retiraron.

Con ello, las autoridades comenzaron las labores para normalizar la circulación tanto en la autopista como en las principales vialidades del sur de la Ciudad de México.

Los cierres y movilizaciones provocaron afectaciones al tránsito vehicular durante gran parte del día, especialmente en zonas como Taxqueña, División del Norte y Calzada de Tlalpan.

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