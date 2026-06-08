CNTE y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa encabezan las movilizaciones en CDMX este 8 de junio

| 06:45 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV
Movilizaciones en CDMX este 8 de junio de 2026. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 8 de junio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las que realizarán la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas:

  • 8 concentraciones
  • 3 citas programada
  • 1 rodadas ciclistas
  • 10 eventos de esparcimiento
  • 16 plantones

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

CNTE realizará movilizaciones y conferencias de prensa

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tiene programadas actividades desde las 10:00 horas en distintos puntos de la capital.

Puntos de concentración

  • Paseo de la Reforma y Bucareli, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
  • Instalaciones de:
    • Televisa Chapultepec
    • Multimedios Televisión Canal 6
    • TV Azteca Ajusco, en Tlalpan

Demandas principales

  • Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007
  • Reversión de la reforma educativa de 2019
  • Regreso al sistema solidario de pensiones
  • Incremento salarial del 100% al sueldo base
  • Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social

Posibles afectaciones

  • Paseo de la Reforma
  • Bucareli
  • Avenida Chapultepec
  • Periférico Sur
  • Accesos a instalaciones de medios de comunicación

Se estima una asistencia aproximada de 3,500 personas.

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa ofrecerán conferencia

A las 11:00 horas se prevé una concentración en el Antimonumento +43, ubicado sobre Paseo de la Reforma y Bucareli.

Objetivo

  • Informar sobre los avances de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
  • Presentar su valoración sobre los resultados reportados por las autoridades

Posibles afectaciones

  • Paseo de la Reforma
  • Bucareli
  • Zona Juárez

La asistencia estimada es de 200 personas.

Comerciantes del Centro Histórico protestarán por cierres y cercos

Integrantes del comercio establecido del Centro Histórico tienen prevista una concentración a las 10:15 horas.

Punto de reunión

  • Eje Central Lázaro Cárdenas y Francisco I. Madero

Exigencias

  • Retiro de cierres y cercos de seguridad
  • Reapertura total de accesos al Zócalo
  • Medidas para reactivar la actividad económica

Posible desarrollo

  • No se descarta que los manifestantes se trasladen hacia el Zócalo capitalino.

Afectaciones esperadas

  • Eje Central
  • Calle Madero
  • Corredor peatonal del Centro Histórico
  • Entorno de Plaza de la Constitución

Sindicato del IEMS podría afectar Calzada de Tlalpan

Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México se concentrarán a las 11:00 horas en el plantel “Ricardo Flores Magón”, en Coyoacán.

Motivos

  • Inconformidad con el incremento salarial de 3.5%.
  • Respaldo a demandas impulsadas por la CNTE.

Riesgo vial

Los organizadores no descartan acciones de presión sobre:

  • Calzada de Tlalpan.
  • Vialidades cercanas a Santa Úrsula Coapa.

Comunidad estudiantil de la ESCA Santo Tomás realizará asamblea

La comunidad estudiantil de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás se reunirá a las 12:00 horas.

Temas principales

  • Casos de presunto abuso sexual
  • Infraestructura escolar
  • Servicios básicos
  • Equipamiento tecnológico
  • Pago a personal docente y de intendencia

Ubicación

  • Manuel Carpio 471, colonia Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo

Colectivos feministas y de búsqueda de personas realizarán acciones

Colectiva “Las Tonantzin”

Hora: 10:30 horas

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Iztapalapa

Demanda:

  • Justicia para una víctima de feminicidio y sanción para el presunto responsable

Colectivo Vivas en Memoria

Hora: 13:00 horas

Lugar: Estación Viaducto de la Línea 2 del Metro

Actividad:

  • Colocación de fichas de búsqueda
  • Elaboración de murales para visibilizar casos de desaparición de personas

Posibles afectaciones

  • Calzada de Tlalpan
  • Entorno de la estación Viaducto

Otras concentraciones programadas

Coordinadora 1° de Diciembre

Hora: 10:00 horas

Lugar: Café “La Habana”, en la colonia Juárez

Actividad:

  • Conferencia de prensa relacionada con campañas de solidaridad con Cuba

Unión de Vecinos D.F.

Hora: 10:00 horas

Lugar: Fiscalía de Investigación Territorial MH-4, en Miguel Hidalgo

Demanda:

  • Revisión de carpetas relacionadas con presuntas invasiones de predios

Fundación “ASOCIVE” A.C.

Actividad durante el día

Lugar: Oficinas centrales del Sistema de Transporte Colectivo Metro

Demanda:

  • Recuperación de espacios comerciales retirados de estaciones del Metro

Vecinos de Tlalpan

Hora: 13:00 horas

Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1

Exigencias:

  • Mejoras en seguridad
  • Atención a problemas de movilidad
  • Reparación de infraestructura afectada por lluvias

Rodada ciclista nocturna

Bucaneros, Rodadores de Papantla RDP Oficial

Hora: 21:00 horas

Ruta

  • Salida: Monumento a la Revolución
  • Destino: Estadio Banorte, alcaldía Coyoacán

Vialidades con posibles afectaciones

  • Plaza de la República
  • Avenida Insurgentes
  • Ejes viales y corredores que conectan con el sur de la ciudad

Evento masivo

HONNE 10 Year Anniversary Tour

Hora: 20:50 horas.

Lugar: Teatro Metropólitan

Asistencia estimada: 3,165 personas

Impacto esperado

  • Incremento de tránsito vehicular y peatonal en:
    • Avenida Juárez
    • Balderas
    • Paseo de la Reforma

Alternativas viales recomendadas

Ante las movilizaciones previstas, las autoridades y automovilistas pueden considerar las siguientes rutas alternas:

Si hay afectaciones en Paseo de la Reforma y Bucareli

  • Circuito Interior
  • Avenida Chapultepec
  • Eje 1 Norte
  • Eje 1 Poniente

Si hay afectaciones en el Centro Histórico

  • José María Izazaga
  • Fray Servando Teresa de Mier
  • Eje 1 Norte
  • Congreso de la Unión

Si hay afectaciones en Calzada de Tlalpan

  • Eje 5 Sur
  • División del Norte
  • Eje Central Lázaro Cárdenas
  • Anillo Periférico

Para evitar la zona del Zócalo

  • Circunvalación
  • Avenida del Trabajo
  • Fray Servando Teresa de Mier
  • Eje 1 Oriente

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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