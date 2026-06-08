CNTE y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa encabezan las movilizaciones en CDMX este 8 de junio
Este lunes 8 de junio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las que realizarán la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas:
- 8 concentraciones
- 3 citas programada
- 1 rodadas ciclistas
- 10 eventos de esparcimiento
- 16 plantones
A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.
CNTE realizará movilizaciones y conferencias de prensa
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tiene programadas actividades desde las 10:00 horas en distintos puntos de la capital.
Puntos de concentración
- Paseo de la Reforma y Bucareli, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
- Instalaciones de:
- Televisa Chapultepec
- Multimedios Televisión Canal 6
- TV Azteca Ajusco, en Tlalpan
Demandas principales
- Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007
- Reversión de la reforma educativa de 2019
- Regreso al sistema solidario de pensiones
- Incremento salarial del 100% al sueldo base
- Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social
Posibles afectaciones
- Paseo de la Reforma
- Bucareli
- Avenida Chapultepec
- Periférico Sur
- Accesos a instalaciones de medios de comunicación
Se estima una asistencia aproximada de 3,500 personas.
Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa ofrecerán conferencia
A las 11:00 horas se prevé una concentración en el Antimonumento +43, ubicado sobre Paseo de la Reforma y Bucareli.
Objetivo
- Informar sobre los avances de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
- Presentar su valoración sobre los resultados reportados por las autoridades
Posibles afectaciones
- Paseo de la Reforma
- Bucareli
- Zona Juárez
La asistencia estimada es de 200 personas.
Comerciantes del Centro Histórico protestarán por cierres y cercos
Integrantes del comercio establecido del Centro Histórico tienen prevista una concentración a las 10:15 horas.
Punto de reunión
- Eje Central Lázaro Cárdenas y Francisco I. Madero
Exigencias
- Retiro de cierres y cercos de seguridad
- Reapertura total de accesos al Zócalo
- Medidas para reactivar la actividad económica
Posible desarrollo
- No se descarta que los manifestantes se trasladen hacia el Zócalo capitalino.
Afectaciones esperadas
- Eje Central
- Calle Madero
- Corredor peatonal del Centro Histórico
- Entorno de Plaza de la Constitución
Sindicato del IEMS podría afectar Calzada de Tlalpan
Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México se concentrarán a las 11:00 horas en el plantel “Ricardo Flores Magón”, en Coyoacán.
Motivos
- Inconformidad con el incremento salarial de 3.5%.
- Respaldo a demandas impulsadas por la CNTE.
Riesgo vial
Los organizadores no descartan acciones de presión sobre:
- Calzada de Tlalpan.
- Vialidades cercanas a Santa Úrsula Coapa.
Comunidad estudiantil de la ESCA Santo Tomás realizará asamblea
La comunidad estudiantil de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás se reunirá a las 12:00 horas.
Temas principales
- Casos de presunto abuso sexual
- Infraestructura escolar
- Servicios básicos
- Equipamiento tecnológico
- Pago a personal docente y de intendencia
Ubicación
- Manuel Carpio 471, colonia Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo
Colectivos feministas y de búsqueda de personas realizarán acciones
Colectiva “Las Tonantzin”
Hora: 10:30 horas
Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Iztapalapa
Demanda:
- Justicia para una víctima de feminicidio y sanción para el presunto responsable
Colectivo Vivas en Memoria
Hora: 13:00 horas
Lugar: Estación Viaducto de la Línea 2 del Metro
Actividad:
- Colocación de fichas de búsqueda
- Elaboración de murales para visibilizar casos de desaparición de personas
Posibles afectaciones
- Calzada de Tlalpan
- Entorno de la estación Viaducto
Otras concentraciones programadas
Coordinadora 1° de Diciembre
Hora: 10:00 horas
Lugar: Café “La Habana”, en la colonia Juárez
Actividad:
- Conferencia de prensa relacionada con campañas de solidaridad con Cuba
Unión de Vecinos D.F.
Hora: 10:00 horas
Lugar: Fiscalía de Investigación Territorial MH-4, en Miguel Hidalgo
Demanda:
- Revisión de carpetas relacionadas con presuntas invasiones de predios
Fundación “ASOCIVE” A.C.
Actividad durante el día
Lugar: Oficinas centrales del Sistema de Transporte Colectivo Metro
Demanda:
- Recuperación de espacios comerciales retirados de estaciones del Metro
Vecinos de Tlalpan
Hora: 13:00 horas
Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1
Exigencias:
- Mejoras en seguridad
- Atención a problemas de movilidad
- Reparación de infraestructura afectada por lluvias
Rodada ciclista nocturna
Bucaneros, Rodadores de Papantla RDP Oficial
Hora: 21:00 horas
Ruta
- Salida: Monumento a la Revolución
- Destino: Estadio Banorte, alcaldía Coyoacán
Vialidades con posibles afectaciones
- Plaza de la República
- Avenida Insurgentes
- Ejes viales y corredores que conectan con el sur de la ciudad
Evento masivo
HONNE 10 Year Anniversary Tour
Hora: 20:50 horas.
Lugar: Teatro Metropólitan
Asistencia estimada: 3,165 personas
Impacto esperado
- Incremento de tránsito vehicular y peatonal en:
- Avenida Juárez
- Balderas
- Paseo de la Reforma
Alternativas viales recomendadas
Ante las movilizaciones previstas, las autoridades y automovilistas pueden considerar las siguientes rutas alternas:
Si hay afectaciones en Paseo de la Reforma y Bucareli
- Circuito Interior
- Avenida Chapultepec
- Eje 1 Norte
- Eje 1 Poniente
Si hay afectaciones en el Centro Histórico
- José María Izazaga
- Fray Servando Teresa de Mier
- Eje 1 Norte
- Congreso de la Unión
Si hay afectaciones en Calzada de Tlalpan
- Eje 5 Sur
- División del Norte
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Anillo Periférico
Para evitar la zona del Zócalo
- Circunvalación
- Avenida del Trabajo
- Fray Servando Teresa de Mier
- Eje 1 Oriente
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