CNTE y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa encabezan las movilizaciones en CDMX este 8 de junio

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Movilizaciones en CDMX este 8 de junio de 2026. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 8 de junio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las que realizarán la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este lunes 8 de junio, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/U6VLx1Aoc9 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 8, 2026

En total, están previstas:

8 concentraciones

3 citas programada

1 rodadas ciclistas

10 eventos de esparcimiento

16 plantones

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

CNTE realizará movilizaciones y conferencias de prensa

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tiene programadas actividades desde las 10:00 horas en distintos puntos de la capital.

Puntos de concentración

Paseo de la Reforma y Bucareli , colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Instalaciones de: Televisa Chapultepec Multimedios Televisión Canal 6 TV Azteca Ajusco, en Tlalpan



Demandas principales

Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007

Reversión de la reforma educativa de 2019

Regreso al sistema solidario de pensiones

Incremento salarial del 100% al sueldo base

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social

Posibles afectaciones

Paseo de la Reforma

Bucareli

Avenida Chapultepec

Periférico Sur

Accesos a instalaciones de medios de comunicación

Se estima una asistencia aproximada de 3,500 personas.

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa ofrecerán conferencia

A las 11:00 horas se prevé una concentración en el Antimonumento +43, ubicado sobre Paseo de la Reforma y Bucareli.

Objetivo

Informar sobre los avances de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Presentar su valoración sobre los resultados reportados por las autoridades

Posibles afectaciones

Paseo de la Reforma

Bucareli

Zona Juárez

La asistencia estimada es de 200 personas.

Comerciantes del Centro Histórico protestarán por cierres y cercos

Integrantes del comercio establecido del Centro Histórico tienen prevista una concentración a las 10:15 horas.

Punto de reunión

Eje Central Lázaro Cárdenas y Francisco I. Madero

Exigencias

Retiro de cierres y cercos de seguridad

Reapertura total de accesos al Zócalo

Medidas para reactivar la actividad económica

Posible desarrollo

No se descarta que los manifestantes se trasladen hacia el Zócalo capitalino.

Afectaciones esperadas

Eje Central

Calle Madero

Corredor peatonal del Centro Histórico

Entorno de Plaza de la Constitución

Sindicato del IEMS podría afectar Calzada de Tlalpan

Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México se concentrarán a las 11:00 horas en el plantel “Ricardo Flores Magón”, en Coyoacán.

Motivos

Inconformidad con el incremento salarial de 3.5%.

Respaldo a demandas impulsadas por la CNTE.

Riesgo vial

Los organizadores no descartan acciones de presión sobre:

Calzada de Tlalpan.

Vialidades cercanas a Santa Úrsula Coapa.

Comunidad estudiantil de la ESCA Santo Tomás realizará asamblea

La comunidad estudiantil de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás se reunirá a las 12:00 horas.

Temas principales

Casos de presunto abuso sexual

Infraestructura escolar

Servicios básicos

Equipamiento tecnológico

Pago a personal docente y de intendencia

Ubicación

Manuel Carpio 471, colonia Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo

Colectivos feministas y de búsqueda de personas realizarán acciones

Colectiva “Las Tonantzin”

Hora: 10:30 horas

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Iztapalapa

Demanda:

Justicia para una víctima de feminicidio y sanción para el presunto responsable

Colectivo Vivas en Memoria

Hora: 13:00 horas

Lugar: Estación Viaducto de la Línea 2 del Metro

Actividad:

Colocación de fichas de búsqueda

Elaboración de murales para visibilizar casos de desaparición de personas

Posibles afectaciones

Calzada de Tlalpan

Entorno de la estación Viaducto

Otras concentraciones programadas

Coordinadora 1° de Diciembre

Hora: 10:00 horas

Lugar: Café “La Habana”, en la colonia Juárez

Actividad:

Conferencia de prensa relacionada con campañas de solidaridad con Cuba

Unión de Vecinos D.F.

Hora: 10:00 horas

Lugar: Fiscalía de Investigación Territorial MH-4, en Miguel Hidalgo

Demanda:

Revisión de carpetas relacionadas con presuntas invasiones de predios

Fundación “ASOCIVE” A.C.

Actividad durante el día

Lugar: Oficinas centrales del Sistema de Transporte Colectivo Metro

Demanda:

Recuperación de espacios comerciales retirados de estaciones del Metro

Vecinos de Tlalpan

Hora: 13:00 horas

Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1

Exigencias:

Mejoras en seguridad

Atención a problemas de movilidad

Reparación de infraestructura afectada por lluvias

Rodada ciclista nocturna

Bucaneros, Rodadores de Papantla RDP Oficial

Hora: 21:00 horas

Ruta

Salida: Monumento a la Revolución

Destino: Estadio Banorte, alcaldía Coyoacán

Vialidades con posibles afectaciones

Plaza de la República

Avenida Insurgentes

Ejes viales y corredores que conectan con el sur de la ciudad

Evento masivo

HONNE 10 Year Anniversary Tour

Hora: 20:50 horas.

Lugar: Teatro Metropólitan

Asistencia estimada: 3,165 personas

Impacto esperado

Incremento de tránsito vehicular y peatonal en: Avenida Juárez Balderas Paseo de la Reforma



Alternativas viales recomendadas

Ante las movilizaciones previstas, las autoridades y automovilistas pueden considerar las siguientes rutas alternas:

Si hay afectaciones en Paseo de la Reforma y Bucareli

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Eje 1 Norte

Eje 1 Poniente

Si hay afectaciones en el Centro Histórico

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

Eje 1 Norte

Congreso de la Unión

Si hay afectaciones en Calzada de Tlalpan

Eje 5 Sur

División del Norte

Eje Central Lázaro Cárdenas

Anillo Periférico

Para evitar la zona del Zócalo

Circunvalación

Avenida del Trabajo

Fray Servando Teresa de Mier

Eje 1 Oriente

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